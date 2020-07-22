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Maduro'dan Trump İçin "Vahşi Batı Kovboyu" Benzetmesi

22.07.2020 23:33 | Son Güncelleme

Venezuela hükümeti, ABD'nin Venezuela Yüksek Adalet Divanı Başkanı Maikel Moreno’nun yakalanması için 5 milyon dolarlık ödül koymasına sert tepki gösterdi

Maduro'dan Trump İçin "Vahşi Batı Kovboyu" Benzetmesi

Venezuela hükümeti, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın uluslararası organize suça karıştığı gerekçesiyle Venezuela Yüksek Adalet Divanı Başkanı Maikel Moreno’yu yakalayacak bilgiyi verene 5 milyon dolarlık ödül vereceği açıklamasına sert tepki gösterdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin “vahşi batı kovboyları gibi insanların başına ödül koymaktan vazgeçmesi gerektiği” ve bunun bir ülkenin üst düzey bürokratlarına yapılmasının saygısızlık olduğu belirtildi.

Açıklamada, Venezuela’nın Amerikalı yetkililere karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açtığı dava dosyasına bu konunun da ekleneceği kaydedildi.

Trump’ın "Venezuela ile uğraşmak yerine ABD halkının sorunlarıyla ilgilenmesi ve Amerikan adalet sisteminin işlemesi için çabalaması gerektiği" ifade edilen açıklamada, Jeffrey Epstein skandalına değinildi.

Maikel Moreno ise gazetecilere yaptığı açıklamada “ABD İmparatorluğu benim şahsımda Venezuela’nın demokratik kurumlarını ve barışı bozmaya çalışsa da bunu başaramayacak çünkü ulusal egemenlik ve bağımsızlık tartışma konusu değil. Venezuela yargısı dış güçlerin vesayetinde değil, Venezuela yasalarına tabidir” dedi.

Ne olmuştu?

Maikel Moreno, ABD tarafından görevini kötüye kullanarak davaların seyrini değiştirme karşılığında rüşvet almakla suçlanıyor. Moreno 2017 yılında ABD’nin uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm gibi gerekçelerle finansal yaptırımlar uyguladığı Yabancı Varlıkların Kontrolu Ofisi’nin (OFAC) listesine alınmış ve geçtiğimiz Mart ayında kara para aklama iddiasıyla suçlanmıştı.

Florida eyaleti savcılarından Ariana Fajardo, geçtiğimiz Nisan ayında basına verdiği bir demeçte Moreno’nun ABD vizesi için yaptığı başvuruda yıllık 12 bin dolar kazancı olduğunu beyan etmesine rağmen, ABD’deki bir bankada 3 milyon dolar hesabı bulunduğunu, kendisine ait özel uçağının ve pilotlarının olduğunu, sadece bir saatini tamir etmek için 50 bin dolar harcadığını iddia etmişti.

ABD, geçtiğimiz Mart ayında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla bir iddianame hazırlamış ve Maduro’nun yakalanması ve tutuklanması için bilgi verenlere 15 milyon dolar ödül vereceğini açıklamıştı.

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