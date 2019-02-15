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Maduro’dan Trump’a: "Nerede ne zaman istersen buluşalım"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 16:29 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza’nın ABD’nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams ile gizlice buluştuğunu açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza’nın ABD’nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams ile gizlice buluştuğunu açıkladı. Maduro, krizi çözmek için ABD Başkanı Donald Trump ile bir toplantı yapmayı umduğunu söyledi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, verdiği son mülakatta, Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza’nın, New York’ta, ABD’nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams ile gizlice bir araya geldiğini söyledi. Trump’ın sosyalist hükümetine karşı olan sert tutumunu eleştiren Maduro, ABD’nin Juan Guaido’yu “geçici devlet başkanı” olarak tanınmasından kaynaklanan krizi çözebileceklerini söyledi. Maduro, "Ne zaman buluşmak istiyorsa, nerede ve nasıl olacağını söylesin yeter" ifadelerini kullandı.

Görüşmeyi ABD tarafı istedi
ABD basınına ismini açıklamayan kıdemli bir devlet görevlisi verdiği demeçte, ABD’li yetkililerin, Maduro’yu da içeren barış planlarını görüşmeye istekli olduklarını iddia etti. Üst düzey iki Venezuelalı yetkili ise, Abrams ile Arreaza arasındaki toplantının ABD’nin isteği üzerine gerçekleştiğini gündeme getirdi. Yetkililer toplantıları kamuya açık bir şekilde tartışma yetkisine sahip olmadıklarını, gizli kalmak koşuluyla bilgi verdiklerini belirtti.

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