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Maduro’dan Trump’a: ‘Venezuela ile Baş Edemeyeceksin’

06.02.2020 18:39 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın Salı günü Kongre’de yaptığı konuşmada Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro için “gayrımeşru bir yönetici” ve “kendi halkına zulmeden bir tiran” ifadelerini kullanarak, “Maduro’nun zorbalığı ezilecek ve yıkılacaktır” demesi Venezuela siyasi gündemini işgal etmişti

Maduro’dan Trump’a: ‘Venezuela ile Baş Edemeyeceksin’

ABD Başkanı Donald Trump’ın Salı günü Kongre’de yaptığı konuşmada Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro için “gayrımeşru bir yönetici” ve “kendi halkına zulmeden bir tiran” ifadelerini kullanarak, “Maduro’nun zorbalığı ezilecek ve yıkılacaktır” demesi Venezuela siyasi gündemini işgal etmişti.

Trump’ın Kongre’deki konuşmasını dinleyenler arasında, Venezuela’da2018’de yapılan başkanlık seçimlerini tanımayarak Maduro’yu gaspçı ilan eden ve 2019 Ocak ayında kendini geçici başkan ilan eden Juan Guaido da yer almıştı. Venezuela muhalefetinin lideri Juan Guaido dün Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da kabul edildi. Kendini geçici başkan ilan eden Juan Guaido’yu başta ABD olmak üzere yaklaşık 60 ülke destekliyor.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da dün radyo ve televizyonda canlı yayınlanan açıklamasında Başkan Trump’a seslenerek “Venezuela’yı kimsenin ezemeyeceğini ya da yıkamayacağını, Venezuela’nın barış içinde yaşama ve kaderini tayin hakkı olduğunu” söyledi. Maduro, Venezuela’nın devlet başkanını ABD Başkanı Trump’ın değil Venezuelalılar’ın oylarının belirlediğini ve bunun böyle olmaya da devam edeceğini söyledi.

Tartışmalı devlet başkanı Maduro, Trump’a birçok kez diyalog çağrısında bulunduğunu ancak olumlu yanıt alamadığını ifade ederek,kendisinin seçilmiş ve anayasal başkan olduğunu söyledi ve Trump’ın Venezuela’ya dair takıntısını artık bırakmasını istedi.

Konuşmasında ABD halkınade seslenen Maduro, Trump’ın “işgalci”, “yasadışı” ve “ahlaksızca” olduğunu iddia ettiği Venezuela politikasına karşı durmaya çağırdı.

Maduro konuşmasında Venezuela’da sosyalizmi kurma haklarının olduğunu ve kendilerinin de demokratik, hümanist ve Hristiyan değerler üzerine kurulu bir 21’inci yüzyıl sosyalizmi inşa edeceklerini iddia etti.

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