HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Maduro’dan Türkiye’ye Resmi Ziyaret

Maduro’dan Türkiye’ye Resmi Ziyaret

08.06.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Haziran’da başlayan Amerikan Devletleri Örgütü toplantısına meşru olmadığı gerekçesiyle çağrılmayan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine resmi ziyaret için Ankara'ya gitti

Maduro’dan Türkiye’ye Resmi Ziyaret

6 Haziran’da başlayan Amerikan Devletleri Örgütü toplantısına meşru olmadığı gerekçesiyle çağrılmayan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret düzenliyor.

Başkent Ankara'ya bu gece varan Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşeceği bildirildi. Maduro’nun ziyaretinde amacının iki ülke arasındaki ekonomik ve finansal işbirliğinin arttırılması ve jeopolitik konularda müzakere etmek olduğu belirtiliyor.

Venezuela ile Türkiye arasındaki siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkiler 2016 yılından bu yana artıyor. Nisan sonunda Venezuela’yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela’nın en çok ihracat yaptığı ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekerek bu yılkı ticaret hacmi hedefinin 1,5 milyar dolar olduğunu söylemişti.

Çavuşoğlu’nun ziyaretinden sonra Venezuelalı yetkililer ikili ilişkilerin daha da gelişmesi için ekonomi ve finans, güvenlik, tarım, gıda, ulaşım, eğitim, sağlık, turizm ve ulaşım gibi başlıklarda çalışıldığını açıklamışlardı.

Maduro da Türk yatırımcıları Venezuela’ya beklediklerini hemen her fırsatta dile getiriyor.

Ticaret anlaşması Venezuela’ya daha çok yaradı

Venezuela ile Türkiye arasında 2019 yılında yaklaşık 152 milyon dolar olan ticaret hacmi, ikili ticaret anlaşmasının yapıldığı 2020 yılında 298 milyon dolara yaklaşmış ve geçen yıl da 850 milyon doları aşmıştı.

Anlaşma çerçevesinde binlerce ürüne kısmen ya da tamamen vergi avantajı sağlanıyor olması her iki ülkeye de ithalat ve ihracatta avantajlar getiriyor olsa da Türkiye’ye ihracatını son iki yılda 28 kat arttıran Venezuela bu anlaşmadan finansal anlamda daha çok faydalanmış görünüyor.

Venezuela’nın Türkiye’ye ihracatı 2019 yılında toplamda 19 milyon 799 bin dolarken bu miktar geçen yıl 551 milyon 235 bin dolara yükseldi. Venezuela’nın Türkiye’ye ihracatı geçen yıl, bir önceki yıla göre yaklaşık 9 katına çıkmıştı.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde Türkiye’ye 333 milyon doların üzerinde mal ihraç ederken, 90 milyon dolarlık ithalat yapan Venezuela, Türkiye ile ticaretinde bu yıl da dış ticaret fazlası vermeye devam ediyor.

Venezuela Türkiye’den 2020 yılında 236 milyon dolarlık; 2021 yılında da 300 milyon dolarlık ithalat yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BM Genel Kurul Başkanlığı'na Csaba Körösi SeçildiBM Genel Kurul Başkanlığı'na Csaba Körösi Seçildi
Bakan Koca'dan Ümit Özdağ'ın paylaşımına tepki! "Düzeltmeniz için sizi aradım... Sataştınız"Bakan Koca'dan Ümit Özdağ'ın paylaşımına tepki! "Düzeltmeniz için sizi aradım... Sataştınız"
İğrenç olay! Defalarca okul önüne gelip cinsel organını çıkardıİğrenç olay! Defalarca okul önüne gelip cinsel organını çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İzleyenleri korkuttu! Boks maçında hayali rakibiyle yumruklaştı

İzleyenleri korkuttu! Boks maçında hayali rakibiyle yumruklaştı

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Rusya'nın dünyayla bağlantısı bir bir kopuyor! Artık Rusya'da uygulanmayacak

Rusya'nın dünyayla bağlantısı bir bir kopuyor! Artık Rusya'da uygulanmayacak

Bakan Koca'dan Ümit Özdağ'ın paylaşımına tepki! "Düzeltmeniz için sizi aradım... Sataştınız"

Bakan Koca'dan Ümit Özdağ'ın paylaşımına tepki! "Düzeltmeniz için sizi aradım... Sataştınız"

Dışişleri Bakanlığından Avrupa Parlamentosuna tepki: Reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığından Avrupa Parlamentosuna tepki: Reddediyoruz

Yarı çıplak markete girdi, kameralar saniye saniye kaydetti

Yarı çıplak markete girdi, kameralar saniye saniye kaydetti

İlginizi Çekebilir

İğrenç olay! Kocasının gözünün önünde turiste tecavüz etti

İğrenç olay! Kocasının gözünün önünde turiste tecavüz etti

Gaz çıkardığınızda kokusu dayanılmaz olduysa...

Gaz çıkardığınızda kokusu dayanılmaz olduysa...

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Sevgilisi karısına ihaneti anlattı! “Tepkisi beni şaşırttı”

Sevgilisi karısına ihaneti anlattı! “Tepkisi beni şaşırttı”

İlk eşcinsel çift olarak tarihe geçtiler! “Bizim için çok zordu”

İlk eşcinsel çift olarak tarihe geçtiler! “Bizim için çok zordu”

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.