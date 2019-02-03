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Maduro'dan Venezuela'da iç savaş uyarısı

03.02.2019 18:27 | Son Güncelleme

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan ülkede yaşanan siyasi krizle ilgili uyarı geldi.

Maduro'dan Venezuela'da iç savaş uyarısı

Maduro, fabrikalarda, üniversitelerde Venezuelalıların savaşa hazırlandığını söyledi.Avrupalı ülkelerin Venezuela'da seçimlere gidilmesi için verdiği süre dolmak üzereyken, Venezuela lideri Nicolas Maduro'dan üstü kapalı bir iç savaş uyarısı niteliğinde açıklama geldi.

İspanya'nın La Sexta adlı televizyon kanalına konuşan Maduro, "Herşey kuzeydeki emperyalist Amerika ve Batılı müttefiklerinin delilik ve saldırganlık derecesine bağlı" diye konuştu. Bazı bölümleri İspanyol basınında yayınlanan röportajda Maduro, "Biz sadece ülkemizde yaşıyoruz ve kimsenin iç işlerimize karışmasını istemiyoruz. Ve ülkemizi korumak için kendimizi hazırlıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Maduro ülkedeki fabrikalarda, üniversitelerde insanların savaşa hazırlandıklarını da sözlerine ekledi. Röportajı yapan gazeteci Jordi Evole'nin, "Söylediklerinizden korkuyorum, sayın Maduro" demesi üzerine, Venezuela Devlet Başkanı'nın "Gerçekten mi? Beni korkutmuyor" cevabını verdiği aktarıldı.

AB'nin verdiği süre doluyor

AB ülkelerinin seçimlere gidilmesi için kendisine yaptığı çağrı içinse Maduro'nun "Kimsenin ültimatomlarını kabul etmiyoruz" dediği belirtildi. Röportajın tamamının bu akşam yayınlanacağı bildiriliyor.

Yedi AB ülkesinin seçimlere gidilmesi talebiyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya tanıdıkları sekiz günlük süre bugün doluyor. Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz, Hollanda ve Belçika taleplerinin yerine getirilmemesi halinde muhalif lider Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıklamışlardı.

Maduro dün yaptığı açıklamada 2020 yılının sonunda düzenlenmesi planlanan parlamento seçimlerini öne çekme önerisini kabul ettiğini açıkladı. Ancak, Avrupalı ülkeler devlet başkanlığı seçimlerinin yeniden yapılmasını talep ediyor.

DW,dpa/ÖA,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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