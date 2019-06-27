HABER

Maduro:"Faşist darbe teşebbüsü önlendi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2019 10:15 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede yapılan faşist darbe teşebbüsünün önlendiğini söyledi.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, güvenlik güçlerinin kendisine suikast hazırlayarak yerine eski savunma bakanını geçirme teşebbüsünün önlediğini söyledi.

Maduro:"Faşist darbe teşebbüsü önlendi"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede yapılan faşist darbe teşebbüsünün önlendiğini söyledi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, güvenlik güçlerinin kendisine suikast hazırlayarak yerine eski savunma bakanını geçirme teşebbüsünün önlediğini söyledi. Maduro faşist komplonun ABD tarafından desteklenen muhalefet lideri Juan Guadio, Kolombiya ve Şili tarafından yapılmaya çalışıldığını sözlerine ekledi. Guaido ise bu tür suçlamaların sayısını unuttuğunu söyleyerek iddiaları reddetti.
Maduro, Guaido’nun Nisan ayında bir ayaklanma başlatmasının ardından muhalefet üzerindeki baskıyı artırmıştı. Haberleşme Bakanı Jorge Rodriguez, yapılmaya çalışılan darbe girişiminin muhalif grup içerisinden bilgi verenler tarafından gerçekleştirilmeye çalışıldığını öne sürdü. Rodriguez’e göre darbe girişimine, aktif ve emekli subaylar da dahil olmak üzere yaklaşık 15 kişi dahil edildi.
Darbe planı üç ana askeri üssü ele geçirme ve Maduroı, karısı, hükümet ve Sosyalist Parti’deki bazı üst düzey yetkilileri öldürme planlarından oluşuyordu. Rodriguez, komplocuların eski Savunma Bakanı Raul Baduel’i hapishaneden çıkarmak ve cumhurbaşkanı ilan etmek istediklerini söyledi.
Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 2015’ten bu yana Venezuela’dan kaçan 4 milyon insan, yeni ve kronik bir gıda ve ilaç sıkıntısı çekmelerine yol açan şiddetli bir ekonomik krizin ortasında.
Muhalefet lideri Guaido, Ocak ayında geçici cumhurbaşkanı olduğunu açıklamış ve ABD ile Latin Amerika’nın da dahil olduğu 50’den fazla ülkenin desteğini almıştı. Maduro da Çin ve Rusya gibi önemli ülkelerin desteğini aldı.

120 ülke katıldı! Dünyanın gözü orada120 ülke katıldı! Dünyanın gözü orada
Bakan Akar NATO INF Oturumu’na katıldıBakan Akar NATO INF Oturumu’na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya’daCumhurbaşkanı Erdoğan Japonya’da

En Çok Okunan Haberler

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika! Hulusi Akar ile Devlet Bahçeli görüştü

Son dakika! Hulusi Akar ile Devlet Bahçeli görüştü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de yayına çıkması' sorusuna yanıt!

Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de yayına çıkması çok tartışılmıştı! Erdoğan o soruya yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Ali Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.