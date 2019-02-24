"Maduro'nun günleri sayılı"

Venezuela, Küba ve Nikaragua konusunda geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Pompeo'nun, Mısır'daki idamlar konusunda herhangi bir açıklama yapmaması ise dikkati çekti.

Pompeo, "ABD olarak geçici devlet başkanı Juan Guaido'yu desteklemeye devam edeceğiz. Venezuela ordusuna, kendi vatandaşlarını koruma görevine geri dönmeleri için çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Venezuela halkının "demokrasiye kavuşması" ve ihtiyaç duyduğu "insani yardımları" temin etmesi için gösterdikleri çabayı sürdüreceklerini vurgulayan Pompeo, ABD'nin Venezuela'daki tek amacının demokrasi olduğunu savundu.

WASHINGTON (AA) - Venezuela'daki siyasi kriz devam ederken bir kez daha Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Maduro'nun günlerinin sayılı olduğundan eminim." dedi.

Katıldığı Fox News kanalındaki bir programda da Maduro yönetimini hedef alan ABD Dışişleri Bakanı, Venezuela Devlet Başkanı için "hasta tiran" ifadesini kullandı.

Pompeo, "insani yardım" tırlarının Venezuela'ya girmesinin engellenemeyeceğini ve bu konuda Venezuela ordusunun sorumluluk alması gerektiğini savundu.

- Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

