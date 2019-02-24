HABER

"Maduro'nun günleri sayılı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 20:46 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "ABD olarak geçici devlet başkanı Juan Guaido'yu desteklemeye devam edeceğiz" - "Maduro'nun günlerinin sayılı olduğundan eminim"

WASHINGTON (AA) - Venezuela'daki siyasi kriz devam ederken bir kez daha Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Maduro'nun günlerinin sayılı olduğundan eminim." dedi.

Bakan Pompeo, Amerikan CNN kanalında katıldığı bir programda, Venezuela'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Venezuela halkının "demokrasiye kavuşması" ve ihtiyaç duyduğu "insani yardımları" temin etmesi için gösterdikleri çabayı sürdüreceklerini vurgulayan Pompeo, ABD'nin Venezuela'daki tek amacının demokrasi olduğunu savundu.

- Venezuela ordusuna çağrı

Pompeo, "ABD olarak geçici devlet başkanı Juan Guaido'yu desteklemeye devam edeceğiz. Venezuela ordusuna, kendi vatandaşlarını koruma görevine geri dönmeleri için çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Pompeo, "Maduro'nun günlerinin sayılı olduğundan eminim." ifadesini kullandı.

Venezuela, Küba ve Nikaragua konusunda geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Pompeo'nun, Mısır'daki idamlar konusunda herhangi bir açıklama yapmaması ise dikkati çekti.

Katıldığı Fox News kanalındaki bir programda da Maduro yönetimini hedef alan ABD Dışişleri Bakanı, Venezuela Devlet Başkanı için "hasta tiran" ifadesini kullandı.

Pompeo, "insani yardım" tırlarının Venezuela'ya girmesinin engellenemeyeceğini ve bu konuda Venezuela ordusunun sorumluluk alması gerektiğini savundu.

- Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Buzlanan yolda zincirleme kaza: 4 yaralıBuzlanan yolda zincirleme kaza: 4 yaralı
Denizde korkunç görüntüDenizde korkunç görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Mike Pompeo Nicolas Maduro Venezuela

En Çok Okunan Haberler

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Beklenen kar yağışı başladı

Beklenen kar yağışı başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da feci kaza! Araç bu hale geldi

Araç bu hale geldi! Feci kaza

Meteorolojiden bir uyarı daha! Kar ve yağmur...

Meteorolojiden bir uyarı daha! Kar ve yağmur...

İstanbul'da okullar 25 Şubat pazartesi günü tatil edildi

İstanbul'da okullar tatil edildi

Metrobüs duraklarında bir ilk! Yoğun ilgi gördü

Metrobüs duraklarında bir ilk! Yoğun ilgi gördü

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Kapıya dayandılar

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Kapıya dayandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.