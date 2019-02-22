Öte yandan, muhalif milletvekili Americo De Grazia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela'nın Brezilya sınırı bölgesinde ordu ile yerli halk arasına çıkan çatışmada bir kişinin öldüğünü iddia etti.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo'nun da kapanış etkinliğine katılacağı açıklanan konser sırasında hükümetten "insani yardımların" ülkeye girişine izin verilmesi istendi.

Çok sayıda Kolombiya ve Venezuela vatandaşının katıldığı konserle, Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskının artırılması da hedefleniyor.

100 milyon dolar yardım toplanması amaçlandığı belirtilen "Venezuela Live Aid" adlı konserde, aralarında Alejandro Sanz, Carlos Vives ve Luis Fonsi'nin de olduğu 35 sanatçı sahne alıyor.

İngiliz milyarder Richard Branson'ın organize ettiği konser, Venezuela ve Kolombiya arasındaki Tienditas Köprüsü'nün bittiği Cucuta kentinde veriliyor.

Muhalif gazetelerden El Nacional ise çatışmada en az iki kişinin öldüğünü ve 22 kişinin de yaralandığını yazdı. Hükümet tarafından olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, insan hakları aktivisti Tamara Suju, çatışmanın Venezuela askerlerinin Brezilya sınırına ilerlerken Pemon yerlilerinin kurduğu barikatı geçmek istemeleri üzerine yaşandığını öne sürdü.

- Brezilya sınırı kapalı

Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası olduğunu iddia ettiği "insani yardımların" ülkeye girişinin engellenmesi için Brezilya sınırının kapatılması talimatını vermişti.

Muhalifler, Brezilya'nın yanı sıra Kolombiya'dan da ülkeye "yardım" sokmaya çalışıyor. Ancak ordu, sınırda iki ülkeyi biribirinden ayıran köprüyü kamyonlarla kapatmış durumda.

- "İnsani yardım şovu"

Tarihinin en ciddi siyasi ve ekonomik buhranını yaşayan Venezuela'da "insani kriz ve yardım" tartışmaları, ABD destekli muhalefet ile hükümet arasındaki gerginliğin en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "yardım" tartışmalarının, "ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası" olduğunu ve "bu şova izin vermeyeceğini" söylüyor.