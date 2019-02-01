Maduro’ya desteği çekiyorlar

Venezuela’da yapılan son kamuoyu yoklama araştırmasında, katılımcıların yüzde 81,9’u kendisini “geçici devlet başkanı” ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido’yu desteklediklerini açıkladı.

Venezuela halkının yüzde 67 oyla seçtiği Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya olan destek azalmaya başladı. Yapılan son kamuoyu araştırmasında, halkın yüzde 81.9’unun muhalefet lideri Juan Guaido’yu “geçici devlet başkan” olarak tanıdığı raporlandı. Venezuela merkezli Hercon Danışmanlık tarafından yürütülen bir çalışmada, katılımcılar genel seçim çağrısına destek verdi.

Maduro’ya destek yüzde 13,4’e indi

Katılımcıların yüzde 81.9’u Guaido’yu desteklerken yüzde 13.4’ü ise Maduro’yu desteklediklerini kaydetti. Katılımcıların yüzde 80,2’lik kesim ise seçim istediğini söylerken, katılımcıların yüzde 77,6’sı olası bir genel seçimde muhalefet adaylarına oy verebileceklerini söyledi. Katılımcıların, sadece yüzde 12,1’i Maduro’yla devam edilmesinden yana. Yüzde 70.4’lük kesim de Ulusal Meclisi tek meşru organ olarak onayladı.

