Maduro'ya izinsiz altın satışı suçlaması

Muhalif siyasetçi Paparoni'ye göre bu satış için gerekli olan meclis onayı alınmadı.Venezuela'da muhalefette yer alan siyasetçi Carlos Paparoni, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'ye geçtiğimiz yıl 73 ton altın sattığını söyledi. Paparoni, 73 ton altının satışının Venezuela'daki Ulusal Meclis'in gerekli onayı olmadan gerçekleştiğini savundu.

Paparoni, düzenlediği basın toplantısında, 27.3 ton altının Abu Dabili bir yatırım şirketi olan Noor Capital tarafından satın alındığını aktardı. Altın satışına ilişkin bir delil sunmayan Venezuelalı milletvekili, Türkiye'den bir şirketin 23.9 ton altın aldığını söyledi.

Paparoni ayrıca Maduro yönetiminin Rusya'daki banka hesaplarına 127 milyon euro para transferi gerçekleştirdiğini öne sürdü. Ancak, transferin ne zaman gerçekleştiğine ilişkin bilgi vermedi. Paparoni, Pazartesi gününden itibaren Maduro yönetimimin Avrupa Birliği'ndeki hesaplarından para transferi gerçekleştiremediğini de söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir yatırım şirketi haftasonu siyasi krizin yaşandığı Venezuela'dan üç ton altın aldığını açıklamıştı. Noor Capital adlı şirketten yapılan açıklamada şirketin herhangi bir "yasa dışı" ya da "yasaklı" işlemde bulunmadığı belirtilmişti. Açıklamada ayrıca Venezuela'da istikrar sağlanana dek ülkeyle yeni bir işlem yapılmayacağı vurgulanmıştı.