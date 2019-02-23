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Maduro’ya meydan okudu

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 22:55 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini “Geçici Devlet Başkanı” ilan eden Juan Guaido’ya meydan okudu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini “Geçici Devlet Başkanı” ilan eden Juan Guaido’ya meydan okudu. Karakas’ta destekçilerinin önünde düzenlediği etkinlikte konuşan Maduro, Guaido’ya seslenerek, “Seçim çağrısı yapmak için meydan okuyorum, bay kendini beğenmiş” dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini “Geçici Devlet Başkanı” ilan eden Juan Guaido’ya seçim çağrısı yaptı. Maduro “Kendini beğenmiş” ve “Emperyalizmin kuklası” olarak nitelendirdiği Guiado’yu karşısına çıkmaya davet etti. Takipçilerinin sevgi ve sadakatinden beslediğini söyleyen Maduro, “Her zamankinden daha güçlüyüm, hiç bu kadar güçlü olmamıştım” dedi.

“İnsani yardımlar çürük ve kanserejen”
Maduro “çürük” ve “kanserojen” olarak nitelendirdiği insani yardımın ülkeye girmesine yardım etmeye çalışan göstericilerle, silahlı kuvvetler arasında yaşanan çatışmalara değinerek, “Barış için savaşıyoruz. Yoksa şiddetin geri dönmesini mi istiyorsunuz?” diye sordu.

Kolombiya’ya kaçan askerlere mesaj gönderdi
Görev yerlerini bırakarak Kolombiya’ya sığınan Ulusal Muhafız üyelerini hedef alan Maduro, “Hainlik zamanı değil, ülkeye sadakat zamanı. Venezuela’nın yüce ideallerinin yanında olma zamanı” ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, konuşmasının sonunda destekçilerine, “Maduro’ya bir şey olduğunu duyarsanız, proleter ve sosyalist bir devrim yapmak için sokaklara çıkın” çağrısında bulundu.

Protestolarda 4 kişi yaralandı
Venezuela ile Kolombiya sınırında durum daha karmaşık bir hal almaya başladı. Venezuela askerleri ile insani yardımın ülkeye sokulmasını isteyen göstericiler arasında kesintili olarak çatışmalar devam ediyor. Venezuela’nın sınır kenti San Antonio del Tachira’da ateşli silahlarla 4 kişinin yaralandığı açıklandı. Muhalif milletvekili Franklyn Duarte, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “San Antonio Tachira’da 4 kişi şu anda ateşli silahla yaralandı. İnsani yardımı desteklemek için sokağa çıkan insanlar baskıyla durduruldu. Şimdi onları öldürmeye başladılar” ifadelerini kullandı.

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