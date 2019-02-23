Maduro’ya meydan okudu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini “Geçici Devlet Başkanı” ilan eden Juan Guaido’ya meydan okudu. Karakas’ta destekçilerinin önünde düzenlediği etkinlikte konuşan Maduro, Guaido’ya seslenerek, “Seçim çağrısı yapmak için meydan okuyorum, bay kendini beğenmiş” dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini “Geçici Devlet Başkanı” ilan eden Juan Guaido’ya seçim çağrısı yaptı. Maduro “Kendini beğenmiş” ve “Emperyalizmin kuklası” olarak nitelendirdiği Guiado’yu karşısına çıkmaya davet etti. Takipçilerinin sevgi ve sadakatinden beslediğini söyleyen Maduro, “Her zamankinden daha güçlüyüm, hiç bu kadar güçlü olmamıştım” dedi.

“İnsani yardımlar çürük ve kanserejen”

Maduro “çürük” ve “kanserojen” olarak nitelendirdiği insani yardımın ülkeye girmesine yardım etmeye çalışan göstericilerle, silahlı kuvvetler arasında yaşanan çatışmalara değinerek, “Barış için savaşıyoruz. Yoksa şiddetin geri dönmesini mi istiyorsunuz?” diye sordu.

Kolombiya’ya kaçan askerlere mesaj gönderdi

Görev yerlerini bırakarak Kolombiya’ya sığınan Ulusal Muhafız üyelerini hedef alan Maduro, “Hainlik zamanı değil, ülkeye sadakat zamanı. Venezuela’nın yüce ideallerinin yanında olma zamanı” ifadelerini kullandı.