‘Maduro’yla Diyalog Zamanı Geçti’

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki basın brifinginde öncelikli gündem maddesi Venezuela kriziydi. İlk sözü Amerika’nın Venezuela özel temsilcisi Elliot Abrams aldı. “Maduro ile diyalog zamanı geçti” diyen Abrams ülkelere de “Doğru tarafta olmaları, halka ve geçiş sürecine destek vermeleri” çağrısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Venezuela özel temsilcisi Elliot Abrams, 23 AB üyesinin ve toplamda 48 ülkenin Venezuela’da kendisini geçici cumhurbaşkanı ilan eden Juan Guaido’yu tanıdığını bildirdi, ülkelere Maduro rejimiyle irtibat kurmak yerine Guaido’yu meşru lideri olarak tanımaları çağrısı yaptı.
AB destekli Venezuela İçin Uluslararası İrtibat Grubu Uruguay’da toplanmış, AB’nin dış politika yüksek temsilcisi Federica Mogherini krizde çözümün Venezuela halkından gelmesi gerektiğini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Venezuela özel temsilcisi Uruguay’da toplanan grupla ilgili “Venezuela konusunda verilmeye değer tek mesaj Maduro’nun gitmesi gerektiği. Maduro’nun kurduğu tuzağa düşülmesin” yanıtını verdi.
ABD’li temsilci, Nicolas Maduro’nun diyalog mesajı vererek zaman kazanmaya çalıştığını savundu. “Maduro ile diyalog zamanı artık geçti. Maduro’nun iktidarda kaldığı her gün Venezuela halkının acı çekmeye devam etmesi ve baskının sürmesi demek” dedi.
Elliot Abrams, Amerika’nın Maduro denetimindeki ulusal meclisin gayrimeşru üyelerine vize kısıtlaması getirildiğini, bazılarının da vizelerinin iptal edildiğini açıkladı, ancak isim vermedi.
“Maduro’nun geçiş süreci için Venezuela dışında olması iyi olur”
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton "Maduro ve danışmanlarına Venezuela'dan uzakta bir yerde güzel bir kumsalda uzun ve sakin bir emeklilik hayatı diliyorum. Guiado'nun affından faydalanmalı ve hayatlarına devam etmeliler. Ne kadar erken, o kadar iyi" demişti.
Venezuela temsilcisi Abrams, “Geçiş süreci için Maduro’nun ülke dışında bir yerde olması iyi olur. Küba, Rusya olabilir. Bize rejim yetkililerini kabul edebileceğini özel olarak söyleyen ülkeler oldu” dedi, başka ülke ismi vermedi.
“Türkiye’nin güvenlik kaygılarını ciddiye alıyoruz”
Dışişleri Bakanlığı’ndaki basın brifinginde sözcü Robert Palladino’nun soruları yanıtladığı bölümde de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Suriye konusunda Amerika ile bir görev gücü oluşturulacağı yönündeki açıklaması gündeme geldi. Sözcü Palladino, “Görev gücü konusuyla ilgili haberleri görmedim, yorum yapamam” diye konuştu.
Sözcü, Suriye’nin kuzey doğusundaki durum ve güvenli bölge tartışması konusunda “ABD Türkiye’nin güvenlik endişelerini ciddiye alıyor. Bu konuda Türkiye ile aktif olarak diyalog içindeyiz” demekle yetindi.
El Kaide bağlantılı Adem Yılmaz da gündeme geldi
Basın toplantısında Almanya'da 2010 yılında 11 yıl hapse mahkum edilen ve Almanya’nın sınır dışı ederek Türkiye’ye gönderdiği El Kaide bağlantılı Adem Yılmaz da gündeme geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Adem Yılmaz ciddi suçlarla suçlanıyor, bir terörist. Adalet önünde hesap vermesi çabalarını sürdüreceğiz. Türk yetkililerle irtibattayız. Almanya’nın Adem Yılmaz’ı ABD’ye iade etmek yerine sınır dışı edilerek Türkiye’ye iade etmesinden hayal kırıklığına uğradık” diye konuştu.
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