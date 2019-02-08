‘Maduro’yla Diyalog Zamanı Geçti’

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Venezuela özel temsilcisi Elliot Abrams, 23 AB üyesinin ve toplamda 48 ülkenin Venezuela’da kendisini geçici cumhurbaşkanı ilan eden Juan Guaido’yu tanıdığını bildirdi, ülkelere Maduro rejimiyle irtibat kurmak yerine Guaido’yu meşru lideri olarak tanımaları çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki basın brifinginde öncelikli gündem maddesi Venezuela kriziydi. İlk sözü Amerika’nın Venezuela özel temsilcisi Elliot Abrams aldı. “Maduro ile diyalog zamanı geçti” diyen Abrams ülkelere de “Doğru tarafta olmaları, halka ve geçiş sürecine destek vermeleri” çağrısında bulundu.

ABD’li temsilci, Nicolas Maduro’nun diyalog mesajı vererek zaman kazanmaya çalıştığını savundu. “Maduro ile diyalog zamanı artık geçti. Maduro’nun iktidarda kaldığı her gün Venezuela halkının acı çekmeye devam etmesi ve baskının sürmesi demek” dedi.

Elliot Abrams, Amerika’nın Maduro denetimindeki ulusal meclisin gayrimeşru üyelerine vize kısıtlaması getirildiğini, bazılarının da vizelerinin iptal edildiğini açıkladı, ancak isim vermedi.

“Maduro’nun geçiş süreci için Venezuela dışında olması iyi olur”

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton "Maduro ve danışmanlarına Venezuela'dan uzakta bir yerde güzel bir kumsalda uzun ve sakin bir emeklilik hayatı diliyorum. Guiado'nun affından faydalanmalı ve hayatlarına devam etmeliler. Ne kadar erken, o kadar iyi" demişti.

Venezuela temsilcisi Abrams, “Geçiş süreci için Maduro’nun ülke dışında bir yerde olması iyi olur. Küba, Rusya olabilir. Bize rejim yetkililerini kabul edebileceğini özel olarak söyleyen ülkeler oldu” dedi, başka ülke ismi vermedi.