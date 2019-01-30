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Maduro’yu eleştiren yargıç ABD’ye kaçtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 15:43 | Son Güncelleme

Venezuela’da Meclis Başkanı seçilen Juan Guaido’nun Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında yaptığı açıklamaların ardından, Venezuela Yüksek Mahkeme yargıçlarından Christian Zerpa da Maduro’nun seçilmesini protesto ederek ABD’ye kaçtı.Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı tepkiler büyüyor.

Venezuela’da Meclis Başkanı seçilen Juan Guaido’nun Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında yaptığı açıklamaların ardından, Venezuela Yüksek Mahkeme yargıçlarından Christian Zerpa da Maduro’nun seçilmesini protesto ederek ABD’ye kaçtı.
Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı tepkiler büyüyor. Meclis Başkanı seçilen Juan Guaido’nun Ulusal Kongre’nin açılışında Maduro’ya karşı yaptığı eleştirilerin ardından Venezuela Yüksek Mahkeme Yargıcı Christian Zerpa da Maduro’nun seçilmesini protesto etti.
Florida’da bir radyo programına konuk olan Zerpa, “Geçen seneki seçimler özgür ve adil değildi” diyerek, Maduro’yu Yüksek Mahkeme’yi manipüle etmekle suçladı.
Christian Zerpa’nın suçlamalarının ardından Yüksek Mahkeme tarafından yapılan açıklamada Zerpa’nın cinsel taciz suçlamaları nedeniyle ülkeyi terk ettiği bildirildi.

Ulusal Kongre’den darbe çağrısı
Venezuela’da tamamen muhalefet kontrolüne geçen Ulusal Meclis’in cumartesi günü gerçekleştirilen açılış töreninde Meclis Başkanı seçilen Juan Guaido’nun Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro aleyhinde yaptığı konuşma dikkat çekmişti. Guaido, Maduro’yu bir zamanlar petrol zengini olan ülkeyi tarihi ve insani bir krize sürüklemekle suçlamıştı.
Maduro’yu eleştiren muhaliflerin yargılandığını, sürgüne gönderildiklerini veya öldürüldüklerini söyleyen Guaido, ordu mensuplarını ve diplomatları demokrasiyi yeniden inşa etmek için destek olmaya çağırmıştı. Juan Guaido, “Baskıcı ve aynı zamanda sefil bir sistem içerisindeyiz” ifadelerini kullanırken, “Maduro’nun meşruiyeti sona erdi” demişti.
Juan Guaido milletvekillerine karşı yaptığı konuşmada, Venezuela’nın içerisinde bulunduğu durumu “karanlık ama geçici bir süreç” olarak nitelendirirken, kongrenin ilk etkinliğinin anayasal düzeni sağlamak için bir geçiş süreci başlatmak olacağını sözlerine eklemişti. 10 Ocak’ta yemin ederek yasama yılına başlayacak olan Maduro’ya karşı, “Başkanlığı gasp edecek ancak bu Ulusal Meclis halkın tek meşru temsilcisidir” ifadelerini kullanmıştı.

Maduro, hükümetin meşruiyetini savundu
Juan Guaido’nun açıklamalarının ardından eleştirilere yanıt veren Nicolas Maduro, hükümetin meşruiyetini savunmuştu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Maduro, Venezuela vatandaşlarının kendi yönetimine oy verdiğini, bu sebeple hükümetin meşru olduğunu söylemişti. Maduro, "İrademizi kırmak isteyenler, hata yapmayın. Venezuela’ya saygı gösterilecek" ifadelerini kullandı.
Ülkedeki gerginliğin artması üzerine Madoro’ya karşı uluslararası baskılar da arttı. Latin Amerika ülkeleri ve Kanada Maduro’yu iktidardan vazgeçmeye ve geçerli bir başkan seçilinceye kadar kongreyi teslim etmeye çağırdı.

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