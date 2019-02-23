"Maduro'yu koltuktan indirme yasal değil"

LEFKOŞA, (DHA) - Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Erdi Şafak, uluslararası hukukun temel prensiplerinden olan ‘iç işlerine karışmama ilkesi’ bağlamında Venezuela’da, muhalefet lideri Guaido’nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi ile yaşanan gelişmeleri yorumladı.

Erdi Şafak, Venezuela’da Devlet Başkanı Maduro’yu protesto gösterileri sürerken, muhalefet lideri Guaido'nun 23 Ocak 2019 tarihinde kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi ve sonrasında Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin de Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıklaması ile birlikte konunun uluslararası bir mesele haline geldiğini vurguladı.

Şafak, ABD’nin Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıma açıklamasının ardından Kanada, Şili, Peru, Brezilya, Guatemela, Kolombiya ve Paraguay’ın da Guaido hükümetini tanıyacaklarını açıkladığını kaydederek, Avrupa Birliği’nin ve Amerika Devletleri Örgütü’nün de Maduro yerine Guaido'yu meşru gördüklerini belirten bir mesaj yayınladıklarının altını çizdi. Buna karşılık Rusya ile birlikte Türkiye’nin de Maduro’ya destek veren ülkeler arasında olduğunu vurgulayan Şafak. Venezuela’da yaşanan son gelişmeler devletler açısından son derece önemli bir sorunu gündeme getirdiğini vurguladı.