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"Maduro'yu koltuktan indirme yasal değil"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 13:20 | Son Güncelleme

Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Erdi Şafak, uluslararası hukukun temel prensiplerinden olan ‘iç işlerine karışmama ilkesi’ bağlamında Venezuela’da, muhalefet lideri Guaido’nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi ile yaşanan gelişmeleri yorumladı.

LEFKOŞA, (DHA) - Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Erdi Şafak, uluslararası hukukun temel prensiplerinden olan ‘iç işlerine karışmama ilkesi’ bağlamında Venezuela’da, muhalefet lideri Guaido’nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi ile yaşanan gelişmeleri yorumladı.

Erdi Şafak, Venezuela’da Devlet Başkanı Maduro’yu protesto gösterileri sürerken, muhalefet lideri Guaido'nun 23 Ocak 2019 tarihinde kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi ve sonrasında Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin de Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıklaması ile birlikte konunun uluslararası bir mesele haline geldiğini vurguladı.

Şafak, ABD’nin Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıma açıklamasının ardından Kanada, Şili, Peru, Brezilya, Guatemela, Kolombiya ve Paraguay’ın da Guaido hükümetini tanıyacaklarını açıkladığını kaydederek, Avrupa Birliği’nin ve Amerika Devletleri Örgütü’nün de Maduro yerine Guaido'yu meşru gördüklerini belirten bir mesaj yayınladıklarının altını çizdi. Buna karşılık Rusya ile birlikte Türkiye’nin de Maduro’ya destek veren ülkeler arasında olduğunu vurgulayan Şafak. Venezuela’da yaşanan son gelişmeler devletler açısından son derece önemli bir sorunu gündeme getirdiğini vurguladı.

“DEVLETLERİN İÇİŞLERİNE KARIŞMAMA KURALI YENİDEN GÜNDEME GELDİ”

Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Erdi Şafak, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, muhalefet lideri Guaido’nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesinin ardından bir çok ülkenin Guaido’yu yeni başkan olarak tanıması, uluslararası hukukun en temel ilkelerinden, devletlerin iç işlerine karışmama kuralını yeniden gündeme getirdiğini belirtti. Ülkede yaşanan ekonomik kriz, seçimler ile ilgili endişeler ve diğer olumsuz gelişmeler neticesinde Maduro’nun eleştirilmesi ve devletlerin bunu dile getirmesi uluslararası hukuk açısından olağan bir durum olarak değerlendirilebileceğini ifade eden Şafak, seçimle belirlenen mevcut hükümet başkanı Maduro’yu tanımayıp, kendisini bazı yasal kurallara dayandırarak devlet başkanı ilan eden Guaido’nun devlet başkanı olarak tanındığının ifade edilmesi, Venezuela’nın doğrudan iç işlerine bir müdahale olarak düşünüldüğünü söyledi.

"DOĞRUDAN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE"

Muhalif lider Guiado ve hükümeti destekleyen diğer ülkelerin atıfta bulunduğu Venezuela anayasasının 233. maddesini de değerlendiren Şafak, “Mevcut Anayasa kuralları, sadece seçilmiş liderin görevi devralamaması durumunda meclis başkanına geçici olarak bu görevi yürüterek ülkeyi seçime götürme yetkisi veriyor ve seçilmiş lideri bu koltuktan indirmeye teşebbüs etmenin hiçbir meşruiyeti, yasallığı ya da geçerliliği yoktur. Olsa dahi ülkede seçimler gerçekleştirilip, halk tarafından seçilen bir devlet başkanı olmadan, başta ABD olmak üzere diğer bazı devletlerin Guadio’yu devlet başkanı olara tanıdıklarını ifade etmesi, doğrudan içişlerine bir müdahale gibi değerlendirilip, tarafsız bir durum olmayacaktır" dedi.

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