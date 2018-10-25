BOGOTA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun uluslararası hukukun karşısına çıkarılması gerektiğini söyledi.

Juncker ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Juncker, Kolombiya'nın Maduro'ya karşı koyduğu tavrın AB'den destek alıp almayacağı yönündeki soru üzerine, bu konunun artık uluslararası hukuk tarafından ele alınması gerektiğini belirtti.

Juncker, "Maduro'yu uluslararası hukukun karşısına çıkarmak gerekiyor. Biz, Kolombiyalı dostlarımızın çabalarını yüzde 100 destekliyoruz." dedi.

Kolombiya'nın Venezuelalıları kabul etmesinin küçük bir katkı olmadığını dile getiren Juncker, bu durumun tersinin "Venezuela'daki felaketi" büyüteceğini ifade etti.

Duque'nin "Venezuela konusunda ortak hedefleri olduğunu" söylemesine işaret eden Juncker, "Diktatörlükten hoşlanmıyoruz ve biz Kolombiya'nın Venezuela konusunda yaptıklarını ve oynadığı rolü takdir ediyoruz." diye konuştu.

