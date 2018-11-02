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'Mafya Babası Uzun Ahmet' ve 'Çınarlar'a operasyon: 17 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 18:15 | Son Güncelleme

ANKARA'da, 'Mafya Babası Uzun Ahmet' lakaplı şüpheli ve 'Çınarlar' adlı organize suç örgütüne yönelik polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.

'Mafya Babası Uzun Ahmet' ve 'Çınarlar'a operasyon: 17 gözaltı

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, 'Mafya Babası Uzun Ahmet' lakaplı şüpheli ve 'Çınarlar' adlı organize suç örgütüne yönelik polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.
Ankara ve çevresinde son yıllarda 'yaralama, tehdit, şantaj, silahlı saldırı, silahlı yağma, çek senet tahsilatı ve kundaklama' gibi birçok eylemle panik ve korku salarak menfaat sağladıkları tespit edilen organize suç örgütlerine yönelik polis çalışma başlattı. Polatlı ilçesinde 'Mafya Babası Uzun Ahmet' lakabı ile tanınan ve adı açıklanmayan suç örgütü lideri ve onunla faaliyet gösteren kişilerle, yine Polatlı ve Haymana'da 'Çınarlar' diye bilinen gruba yönelik yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takip yaptı.
Elde edilen delillerle birlikte operasyon kararı alan Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah şafak vakti Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekât timlerinin de katılımı ile 27 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 200 polisin kaldığı eş zamanlı operasyonda, silahlı suç örgütü lideri ve üyelerinin aralarında bulunduğu toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerleri, evleri ve araçlarında yapılan aramalarda ruhsatsız 10 tabanca, 5 tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

'Mafya Babası Uzun Ahmet' ve 'Çınarlar'a operasyon: 17 gözaltı

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