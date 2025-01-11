Mafya dizisi setinde 'Tezgah' cinayeti! Silahla vurdu yetmedi yerde de darp etti

Silahını çekip esnaf arkadaşına doğrulttu. Kadının ortağı komşu esnafı öldürdü. İstanbul'da tezgah kavgası cinayetle sonuçlandı. Ercan Çali 34 yaşındaydı... Ünlü bir mafya dizisinin çekildiği semtte tezgah açıyordu. O tezgahı da 'İdris Baba'nın kahvehanesinin yanına açıyordu. O kahvehanenin işletmesini geçen yıl 2 kadın aldı. Cinayetin fitili de böyle ateşlendi.

SİLAHLA VURDU YETMEDİ YERDE DARP ETTİ

İşletmeci kadınlar, Çali'nin başka bir yere tezgah açmasını istedi. Gerginlik çıkan olayda husumet her geçen dakika büyüdü. Öfkelenen kadın adama ateş açtı. Çali kanlar içinde yere yığılırken iddiaya göre kadın elindeki şemsiyeyle defalarca vurdu.

İLK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Ekol TV'den Gizem Göndoğdu'nun haberine göre gözaltına alınan kadınlar ifadesinde Çali'nin sözlü tacizi nedeniyle silaha sarıldıklarını ifade ettiler. Çali ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.