HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mafya hesaplaşması, suikast, kilolarca altın... Hepsi İstanbul'daki aynı AVM'de yaşandı: Şiddet olaylarının merkezi haline geldi

Mafya hesaplaşması, suikast, kilolarca altın... Hepsi İstanbul'daki aynı AVM'de yaşandı: Şiddet olaylarının merkezi haline geldi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.12.2024 12:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda tüm Türkiye'de artan şiddet olayları İstanbul'da kendini daha çok göstermeye başladı. Özellikle de İstanbul'un göbeğindeki Vadi İstanbul şiddet olaylarının merkezi konumuna geldi. Daha önce kilolarca altın ele geçirilen, çatışma yaşanan yerde dün de bir suikast gerçekleşti.

Mafya hesaplaşması, suikast, kilolarca altın... Hepsi İstanbul'daki aynı AVM'de yaşandı: Şiddet olaylarının merkezi haline geldi

Türkiye'nin kanayan yarası şiddet... Silahlı çatışmalar, bıçaklamalar ve özellikle kadına şiddet artarak devam edior. Son zamanlarda ise İstanbul'un Ayazağa bölgesinde bulunan Vadi İstanbul Alışveriş Merkezi, artan şiddet olaylarıyla anılmaya başlandı. Daha önce, açık alanlarda bulunan kafe ve restoranlarda mafya hesaplaşmaları ve silahlı çatışmalar yaşanmıştı.

GECE YARISI SUİKAST

Sözcü'den Mahir Ağar'ın haberine göre dün gece de, alışveriş merkezinde bir suikast gerçekleşti. Gece yarısı 34 MAV 269 plakalı otomobille AVM'de kafelerin olduğu açık alana gelen Aras Yılmaz'ın önünü kasklı bir kişi kesti.

10 EL ATEŞ ETTİ

Silahını çeken saldırgan aracın ön camından Yılmaz'a 10 el ateş açtı. Aras Yılmaz vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 9 kurşunla ağır şekilde yaralandı.

SDSDS

Yılmaz, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MOTOSİKLETLİYE SİLAH ÇEKİP BİNDİ

Olayın ardından saldırgan, yoldan geçen bir motosikletliye silah doğrultarak arkasına bindi. Gasp ettiği motosikletle kaçan saldırgan, Cendere Caddesi'nde silahını parçalara ayırıp yere fırlattı.

FİLM GİBİ OPERASYON

Bir süre sonra motosikletliyle kazaya karışan saldırgan, yaya olarak kaçmaya başladı. Ancak peşindeki polis ekipleri tarafından takip edilen saldırgan, gizlenmeye çalıştığı bir evde yakalandı.

BİRİ EMNİYETE DİĞERİ MORGA

Saldırganın poliste 30 suç kaydı bulunan Mert A. (30) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mert A. işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan Aras Yılmaz'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

70 KİLOGRAM ALTINLA YAKALANDI

Aynı AVM'de 22 Kasım 2024'te AVM'nin önünde durdurulan bir takside 70 kilogram altın ele geçirilmişti. Polis ekiplerine 'Diplomatım' diyerek kendisini savunan şüphelinin Azerbaycan uyruklu olduğu söylemişti.

DSDSD

AVM'DE ÇATIŞMA

11 Eylül 2022’de ise AVM’de bulunan bir kafede iki grup arasında silahlı kavga çıkmıştı. Çatışma sonucunda 6 kişi yaralanmıştı. Olay anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, kafenin müşterilerinin panik anları ise cep telefonlarıyla görüntülenmişti.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul suikast AVM şiddet
En Çok Okunan Haberler
Ünlü isimler birbirine girdi! Siyah Kalp setini paydos ettiren kavga...

Ünlü isimler birbirine girdi! Siyah Kalp setini paydos ettiren kavga...

Sınır kapılarında hareketlilik arttı! Bakan Yerlikaya: "Sayıyı 1,5-2 katına çıkardık"

Sınır kapılarında hareketlilik arttı! Bakan Yerlikaya: "Sayıyı 1,5-2 katına çıkardık"

'Asgari ücret zammı için yüzde 25 diyecekler Erdoğan devreye girecek' diyerek son rakamı verdi!

'Asgari ücret zammı için yüzde 25 diyecekler Erdoğan devreye girecek' diyerek son rakamı verdi!

Mafya hesaplaşması, suikast, kilolarca altın... Hepsi İstanbul'daki aynı AVM'de yaşandı: Şiddet olaylarının merkezi haline geldi

Mafya hesaplaşması, suikast, kilolarca altın... Hepsi İstanbul'daki aynı AVM'de yaşandı: Şiddet olaylarının merkezi haline geldi

Esad'ın sarayından görüntüler! Her şey yaldızlı ve gösterişli...

Esad'ın sarayından görüntüler! Her şey yaldızlı ve gösterişli...

Melih Gökçek şaşırtmadı

Melih Gökçek şaşırtmadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.