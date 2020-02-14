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Mafya lideri Yakup Süt operasyonla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 09:23 | Son Güncelleme

Mafya lideri Yakup Süt, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Mafya lideri Yakup Süt operasyonla yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir takip edilen Yakup Süt ve adamlarını yönelik operasyon yaptı. Pendik, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere il genelinde daha önceden belirlenen birçok adrese saat 06.00'da eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

ARALARINDA YAKUP SÜT DE VAR

Ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında suç örgütü lideri Yakup Süt'ün de olduğu öğrenildi.

Baskın yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa, Fevzi Çakmak Mahallesi, 795 sokakta bulunan siteydi. Saat 06.00 sıralarında Özel Harekat Polisleri ile adrese gelen ekipler içeriye girdi. Küçükçekemece'de ise baskın yapılan adreslerden biri Kanarya Mahallesi'nde bulunan Leylek Caddesi oldu.

5 katlı binaya giren ekiplerin, arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

(İHA-DHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
en büyük mafya devlettir bunu unutmayın. geri hepiniz hikayesiniz. devlet isterse bir günde gelir kulağından alır götürür. isterse terörüde bitirir yeter ki istesin...
sedat peker ne iş yapıyor acaba?
Adamın soyadi süt ne kadar mafya lideri olabilir :)
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