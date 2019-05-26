MAGANDA KURBANI LİSELİ AHMET’İN ANISINA DOĞUM GÜNÜNDE 21 FİDAN

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

SULTANGAZİ’de arkadaşları ile yolda yürürken 17 yaşındayken bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve 2 yıl 11 gün sonra yaşam mücadelesini yitiren lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş'un doğum gününde 21 fidan dikildi.

Gazi Mahallesi'nde 2 Ağustos 2015 tarihinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir magandanın tabancasından çıkan kurşunun ensesine isabet etmesi sonucu omuriliği zedelenerek felç olan lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş, 2 yıl 11 gün sürdürülen tedavi ve yaşam mücadelesini 13 Ağustos 2017'de yitirdi. Beşiktaş, siyah-beyaz kulübün koyu taraftarı olan Ahmet Emre Çavuş’un son arzusunu yerine getirerek, ona ön ve arkasında 'Kara Kartal' logosu bulunan özel mezar yaptırdı. Ahmet Emre Çavuş’un babası Bülent Çavuş bugünkü 21’inci doğum günü anısına Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile görüşerek liseli gencin adını yaşatmak için etkinlik yapılmasını istedi. Başkan Dursun’un talimatı ile Gazi Mahallesi Gazi Muhtarlığı’nın olduğu parkta 21 fidan dikilmesine karar verildi.