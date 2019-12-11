HABER

Maganda kurşunlarının hedefi olan köpek felç kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 21:08 | Son Güncelleme

Silivri’de maganda kurşunlarının hedefi olarak karnından ve omurgasından yaralanan köpek, yapılan müdahalelere rağmen felç kaldı.Silivri Kavaklı Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar yaralı bir köpek görünce, Hayvan Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneğini (HAYKURDER) arayarak yardım istedi.

Maganda kurşunlarının hedefi olan köpek felç kaldı

Silivri’de maganda kurşunlarının hedefi olarak karnından ve omurgasından yaralanan köpek, yapılan müdahalelere rağmen felç kaldı.

Silivri Kavaklı Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar yaralı bir köpek görünce, Hayvan Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneğini (HAYKURDER) arayarak yardım istedi. Dernek üyesi veterinerler ihbarın geldiği yere giderek yaralı köpeğe müdahalede bulundu. Yaralı köpek ekipler tarafından alınarak tedavi merkezine götürüldü. Burada köpek üzerinde yapılan muayene ve tetkiklerde karın bölgesinden iki, omurgasından da bir kurşun çıkartıldı. Yapılan müdahalenin ardından köpeğin felçli kaldığı öğrenildi.

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı yaptığı açıklamada "Yaşamının sonuna kadar felçli olarak yaşayacak. Arka iki ayağını kullanamıyor ve sürüklenerek yürüyor. Genel durumu iyi görünüyor ama insanlara güven duymakta artık zorlandığı ve ciddi bir travma yaşadığı çok belli. Küskün. Bunu tavrından, bakışlarından anlayabiliyorsunuz. Olayın gerçekleştiği yer Kavaklı’nın göbeğinde, caminin hemen karşısında, çocuk parkının yanı. Magandanın birinin hareketli hedef olarak kullandığı bu köpeğimiz artık felçli olarak devam edecek yaşamına. Ve orada sokak hayvanları, çocuklar, insanlar güvende değil artık. Bir maganda elinde silahla okulun az ilerisinde, çocuk parkının yanı başında rastgele silah ateşliyor. Bundan daha feci ne olabilir ki? Silivri Cumhuriyet Savcılığı ve Silivri Kaymakamlığı’nın faili bulacağını, konuyla ilgili soruşturma başlatacağını ümit ediyoruz" dedi. Paçalı, köpeği koruyup kollayacak hayvanseverler bulunduğu takdirde sahiplendirileceğini söyledi.

PARTNER WhatsApp açıkladı: Son 20 gün! WhatsApp açıkladı: Son 20 gün!
2 Alman vatandaşı terörist sınır dışı edildi2 Alman vatandaşı terörist sınır dışı edildi
Şanlıurfa’da terör operasyonuna 8 tutuklamaŞanlıurfa’da terör operasyonuna 8 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

Mert'in ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı

Mert'in ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

Erdoğan'dan şehit Astsubay Esma Çevik hakkında açıklama

Erdoğan'dan şehit Astsubay Esma Çevik hakkında açıklama

Hafter’in Kurmay Başkanı: Türk gemilerini batırma emri aldım

Hafter’in Kurmay Başkanı: Türk gemilerini batırma emri aldım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne suçun vardı senin yavrucuk, ne istedi bu şeytanın musallat olduğu insanoğlu senden, nasıl da masum bakıyor?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı: 2 Alman vatandaşı terörist sınır dışı edildi

2 Alman vatandaşı terörist sınır dışı edildi

Son dakika: İstanbul’da yağış trafiği olumsuz etkiledi

Dikkat: İstanbul'da trafik kilit

Son dakika: İran’dan Türkiye’ye giren terörist HDP’li ilçe başkanıyla yakalandı

Bakanlık duyurdu! HDP'li başkan teröristi götürürken yakalandı

Şehit Esma Çevik'in acılı babası anlattı: 'Ben yapamazsam, kimse yapamaz' dedi...

Şehidin acılı babası anlattı: 'Ben yapamazsam, kimse yapamaz' dedi...

Son dakika: Balıkesir'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Balıkesir'de bir deprem daha!

Son dakika! MEB'den Mert Yağız'ın ölümüyle ilgili flaş açıklama: Okul yöneticileri açığa alındı

Mert'in ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.