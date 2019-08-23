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Maganda kurşunu çocuğu öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 12:31 | Son Güncelleme

Gaziantep’te kafasına isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Olay, 9 gün önce Şehitkamil ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Maganda kurşunu çocuğu öldürdü

Gaziantep’te kafasına isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 9 gün önce Şehitkamil ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Yabancı uyruklu 15 yaşındaki Hüseyin Muhammet, mahalledeki okulun bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada yere yığıldı. Muhammet’in kafasından kanlar aktığını gören arkadaşları, durumu ailelerine bildirdi. Okulun bahçesine gelen Muhammet’in ailesi olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun kafasına isabet etmesiyle ağır yaralanan Muhammet, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine götürüldü.
Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen Muhammet hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Maganda kurşunuyla yaşamını yitiren Muhammet’in ölümüne yol açan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.

Maganda kurşunu çocuğu öldürdü

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