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Maganda kurşunu evin tavanını delip, anneyi yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 12:17 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, rastgele havaya ateş açan kimliği belirlenemeyen kişinin tabancasından çıkan kurşun, bir evin çinko çatısını delip, oturma odasına düştü.

Maganda kurşunu evin tavanını delip, anneyi yaraladı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de, rastgele havaya ateş açan kimliği belirlenemeyen kişinin tabancasından çıkan kurşun, bir evin çinko çatısını delip, oturma odasına düştü. Saniyeler öncesinde 4 yaşındaki kızını alarak pencere kenarına yönelen Ümmihan Çıldır, kurşunun belini sıyırması sonucu hafif yaralandı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Haraz Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Çevreden kimin ateşlediği belli olmayan bir tabancadan çıkan mermi, evin çinko çatısını, ardından asma tavanı delerek odanın içine düştü. Saniyeler öncesinde küçük kızını alarak pencere kenarına yönelen Ümmihan Çıldır, kurşunun belini sıyırması sonucu hafif yaralandı. Hastaneye götürülerek tedavisi yapılan annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Mehmet Çıldır, kurşunun şans eseri eşinin belini sıyırıp yere düştüğünü belirterek, "Çok şükür hafif bir sıyrıkla atlattık. Rastgele, hiç kimse umurlarında olmadan, bilinçsiz bir şekilde havaya ateş eden magandalar, sıktığınız mermi havada kalmıyor. Eşimin yanında 4 yaşındaki kızım da vardı. Bir hafta kadar önce de amcaoğlu kaskını giydiği esnada kaska isabet eden yorgun kurşun kaskı kırmış, kolundan yaralamıştı" diye konuştu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Maganda kurşunu evin tavanını delip, anneyi yaraladıMaganda kurşunu evin tavanını delip, anneyi yaraladıMaganda kurşunu evin tavanını delip, anneyi yaraladıMaganda kurşunu evin tavanını delip, anneyi yaraladı

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