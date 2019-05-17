Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

"HAVAYA BAKARAK ATEŞ ETTİM" Esas hakkındaki son savunması sorulan sanık İsmail Hakkı Aygüneş, "Kendi marketimin önünde ruhsatsız silah ile ateş ettiğimi kabul ediyorum. Ancak kimsenin ölümüne neden olmadım. Bu konuda beraatimi veya lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum" dedi. Sanık Aygüneş son sözünde de "Marketin tam önüne çıktım. Gelin arabasının tam önünde havaya bakarak ateş ettim. Balkonda insan olmadığından yüzde yüz eminim. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" diye konuştu. Sanık Aygüneş'in avukatı İlkay Sezer ise soruşturmanın eksik yürütüldüğünü, toplanmayan deliller yüzünden müvekkilinin mağdur edildiğini, olayda silah değişikliği olmadığını, maktulün vurulmasıyla uyuşmayan silah olduğunu savunarak müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan İsmail Hakkı Aygüneş katıldı. Ölen Hülya Özdemir'in eşi Kemal Özdemir, oğlu Erdi Özdemir ve kızı Eda Özdemir de şikayetçi sıfatıyla duruşmada hazır bulundu. Şikayetçilerin avukatı Mehmet Alp tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, sanık ismail Hakkı Aygüneş'in eyleminin olası kast kapsamında değerlendirilerek cezalandırılması talep edildiği tutanağa geçti.

BİR SANIĞA İKİ AYRI SUÇTAN 6 YIL 8 AY HAPİS



Mahkeme heyeti, sanık İsmail Hakkı Aygüneş'i "Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden olma" suçunun sabit olduğunu, eylemin bilinçli taksirle işlenmesini ve iyi halini dikkate alarak 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Aygüneş, "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 1 yıl 8 ay hapis ve bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Heyet, sanık Aygüneş hakkında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan da savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

BİR SANIĞA İKİ AYRI SUÇTAN 1 YIL 3 AY HAPİS



Sanık Hüseyin Özgüven ise "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezasına ve olay yerinde havaya ateş ettiği gerekçesiyle "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması " suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, Özgüven hakkında iki suçtan da ayrı ayrı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İKİ SANIĞA BERAAT



Sanıklar Muhammed Emin Aydın ve Ümit Yardım ise "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması " suçundan dava açılmışsa da sanıklardan elde edilen silahların ses ve gaz fişeği atmak için imal edilmiş silahlardan olması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine hükmetti. Ancak bu sanıklar hakkında Kabahatler Kanunu gereğince başkalarının huzur ve sukünunu bozacak şekilde gürültüye neden olma suçunu oluşturduğundan savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına da karar verildi.