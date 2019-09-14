HABER

Maganda kurşunu ile vurulan kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 18:36 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de bir düğün organizasyonunda maganda kurşunu ile bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.Olay, Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Battalobası köyünde meydana geldi.

Kırıkkale’de bir düğün organizasyonunda maganda kurşunu ile bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Battalobası köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir düğünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla ateş açması sonrası S.Ö. (32) isimli bir şahıs bacağından vuruldu. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından S.Ö’ye yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNER Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama... Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama...
Ayağını silaj makinasına kaptırdıAyağını silaj makinasına kaptırdı
Esenyurt’ta 5 katlı iki binanın çatısında yangınEsenyurt’ta 5 katlı iki binanın çatısında yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İntihar eden kadının eşi konuştu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

''Falcao ikinci Diagne olur''

''Falcao ikinci Diagne olur''

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.