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Maganda kurşunu kurbanı minik Eren son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 18:34 | Son Güncelleme

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki Eren Çinçik, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.Merkez İstiklal Mahallesi’nde bir düğünde çıkan silahlı kavgada biri 11 diğeri 15 yaşında olmak üzere iki çocuk silahla yaralanmıştı.

Maganda kurşunu kurbanı minik Eren son yolculuğuna uğurlandı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki Eren Çinçik, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Merkez İstiklal Mahallesi’nde bir düğünde çıkan silahlı kavgada biri 11 diğeri 15 yaşında olmak üzere iki çocuk silahla yaralanmıştı. Olayda başından yaralanan ve durumu ağır olan 11 yaşındaki Eren Çinçik kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Balcalı Hastanesine sevk edilmişti. Eren Çinçik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Minik Eren’in cenazesi Adana Adli Tıp kurumundan alındıktan sonra Tufanbeyli ilçesine getirildi. Burada cenaze namazı kılınan ve helallik alınan minik Eren ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Olaydan yaralı olarak kurtulan ve tedavisinin ardından taburcu olan diğer çocuk Mustafa Soyarslan (15) da Eren Çinçik’in cenaze törenine katıldı.
Öte yandan cenaze namazı sırasında vaazı veren imamın ise düğünlerde ve diğer özel günlerde sıkılan maganda kurşunları yüzünden küçük taze fidanların hayatlarını kaybettiğini belirterek bu olumsuz durumlara bir son verilmesi gerektiğini ve vatandaşların biraz daha duyarlı olması gerektiğini hatırlattı.

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