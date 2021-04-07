Maganda kurşunu parkta oynayan çocuğu buldu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir parkta anneannesi ile oyun oynarken başına yorgun kurşun isabet eden 6 yaşındaki Eymen Dikilitaş ’Başım dönüyor’ diyerek bir anda yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan minik çocuğun başına yorgun kurşun isabet ettiği ve sabah ameliyatla alınacağı öğrenildi.

Alaşehir ilçesinde 6 yaşındaki Eymen Dikiltaş’ın başına yorgun kurşun saplandı. Olay, 6 Nisan günü saat 18.00 sıralarında Beşeylül Mahallesi Üçgen Park’ta meydana geldi. Anneannesi Leyla Karazeybek ile birlikte parkta oyun oynayan Eymen Dikilitaş, ’Başım dönüyor’ diyerek biranda kanlar içinde kaldı. Torununun başından kan geldiğini gören çaresiz kadın panik halinde çığlık atmaya başlayınca yardıma çevredeki esnaflar koştu. Komşu esnaflar ve anneanne minik Eymen’in marangozluk yapan babası Mehmet Dikilitaş’ı arayarak durumdan haberdar etti. Hemen parka gelen Baba Mehmet Dikilitaş çocuğunu alarak ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Çekilen filmde minik Eymen’in başında kurşun tespit edildi. Hastaneye yatırılan Eymen’in, bu sabah ameliyata alınacağı ve kafasının deri altına isabet eden merminin çıkartılacağı öğrenildi.