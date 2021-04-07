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Maganda kurşunu parkta oynayan çocuğu buldu

07.04.2021 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir parkta anneannesi ile oyun oynarken başına yorgun kurşun isabet eden 6 yaşındaki Eymen Dikilitaş ’Başım dönüyor’ diyerek bir anda yere yığıldı.

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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir parkta anneannesi ile oyun oynarken başına yorgun kurşun isabet eden 6 yaşındaki Eymen Dikilitaş ’Başım dönüyor’ diyerek bir anda yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan minik çocuğun başına yorgun kurşun isabet ettiği ve sabah ameliyatla alınacağı öğrenildi.

Alaşehir ilçesinde 6 yaşındaki Eymen Dikiltaş’ın başına yorgun kurşun saplandı. Olay, 6 Nisan günü saat 18.00 sıralarında Beşeylül Mahallesi Üçgen Park’ta meydana geldi. Anneannesi Leyla Karazeybek ile birlikte parkta oyun oynayan Eymen Dikilitaş, ’Başım dönüyor’ diyerek biranda kanlar içinde kaldı. Torununun başından kan geldiğini gören çaresiz kadın panik halinde çığlık atmaya başlayınca yardıma çevredeki esnaflar koştu. Komşu esnaflar ve anneanne minik Eymen’in marangozluk yapan babası Mehmet Dikilitaş’ı arayarak durumdan haberdar etti. Hemen parka gelen Baba Mehmet Dikilitaş çocuğunu alarak ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Çekilen filmde minik Eymen’in başında kurşun tespit edildi. Hastaneye yatırılan Eymen’in, bu sabah ameliyata alınacağı ve kafasının deri altına isabet eden merminin çıkartılacağı öğrenildi.

Olayın şokunu üzerinden atamayan anneanne Leyla Karazeybek, "Çocuk aynımda oynuyordu. Mesafemiz yakındı. Bir anda pat diye bir ses duydum. Senin hemen ardından çocuk ’Anneanne başım dönüyor’ dedi. Kafasını elledim kafasından kan geliyordu. Hemen yanımda parkın yanındaki dükkanın sahipleri oturuyormuş ’Bana yardım edin’ dedim. Onar da dükkana geçelim dediler. Dükkana geçtik öce annesini sonra da babasını aradım. Ne olduğunu bir anda fark edemedim. Bir anda pat diye ses geldi. Şişe kapağının açılma sesi mi başka bir şey mi hiç anlamadık. Annesini ve babasını arayarak hastaneye geldik. Film çekildi. Kandan dolayı kafasında şişlik olabilir dediler. Oradan eve gittik. Eve gittiğimiz gibi telefon çaldı çocuğun kafasında mermi olabilir dediler. Geri geldiğimiz gibi yeniden film çektiler. Mermi olduğu anlaşıldı." dedi.

Baba Mehmet Dikilitaş, "Akşam üstü saat 18.00 sıralarında kaynanam çocukları parka götürmüş. Herhangi bir vatandaş silahla ateş etmiş. O yorgun mermi de benim oğlumun başına isabet etmiş. Olay yerine gittim. Oğlumu hastaneye getirdim. Bunları yapan kimse ortaya çıksın, hak adalet yerini bulsun." dedi. Minik Eymen’in başına yorgun kurşun isabet ettiğini tespit eden Dr. Cahit İşler, "Hasta bize başında kanama şikayetiyle geldi. Başında yara ve hafif şişlik tespit ettik. Film çektirdik filmde kurşun olduğunu tespit ettik. Tedavi amaçlı beyin cerrahı servisine yatırdık, yarın ameliyat olacak." diye konuştu.
Polis ise bölgedeki kamera kayıtlarını inceleme altına alarak olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

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