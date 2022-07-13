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  4. Maganda kurşunu yine can aldı! 19 yaşındaki Beste hayatını kaybetti

Maganda kurşunu yine can aldı! 19 yaşındaki Beste hayatını kaybetti

13.07.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatili için Amasya'ya gelen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Beste Koçak, katıldığı sünnet düğününde nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun kalbine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili düğünde rastgele ateş ederken tabancası tutukluk yaptığı öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Maganda kurşunu yine can aldı! 19 yaşındaki Beste hayatını kaybetti

Dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Tatar köyünde meydana gelen olayda, Kurban Bayramı tatili için İstanbul’dan Amasya'ya gelen Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Beste Koçak, köyde yakının sünnet düğününe katıldı. Düğün sırasında nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun kalbine isabet etmesi sonucu yere yığılan Koçak, çağrılan ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ameliyata alınan genç kız, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, rastgele ateş ederken tabancası tutukluk yaptığı öne sürülen Selahattin A.'yı gözaltına aldı.

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Gamze maganda kurşunuyla hayatını kaybetmişti! Fotoğraftaki detay ortaya çıkardı... Muhtar, jandarmaya kullanmadığı silahları vermişGamze maganda kurşunuyla hayatını kaybetmişti! Fotoğraftaki detay ortaya çıkardı... Muhtar, jandarmaya kullanmadığı silahları vermiş

Beste Koçak, otopsi sonrası Tatar köyünde toprağa verildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Amasya maganda
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