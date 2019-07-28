HABER

Maganda kurşunun isabet ettiği Mahmut yoğun bakımda

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 20:21 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'da, maganda kurşununun başına isabet etmesiyle ağır yaralanan 14 yaşındaki Mahmut Korkmaz, merminin beyne yakın bir bölgede bulunması nedeniyle ameliyat edilemeyince, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Maganda kurşunun isabet ettiği Mahmut yoğun bakımda

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, maganda kurşununun başına isabet etmesiyle ağır yaralanan 14 yaşındaki Mahmut Korkmaz, merminin beyne yakın bir bölgede bulunması nedeniyle ameliyat edilemeyince, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan ŞURKAV Çarşısı'ndaki kafede meydana geldi. İddiaya göre, yakınlarıyla kafede oturan Mahmut Korkmaz'ın başına maganda kurşunu isabet etti. Mahmut kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mahmut, Korkmaz Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Korkmaz'ın başına isabet eden merminin beyine yakın bir bölgede bulunması nedeniyle müdahale yapılamadığı ve hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.
Polis Korkmaz'ı vuran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Maganda kurşunun isabet ettiği Mahmut yoğun bakımda

Dünyaca ünlü oyuncunun kızı! Paylaşımına beğeni yağdıDünyaca ünlü oyuncunun kızı! Paylaşımına beğeni yağdı
Balık tutmaya gittiği barajda boğulduBalık tutmaya gittiği barajda boğuldu
Sapanca Gölü'nde kaybolan Eren'in cansız bedeni bulundu (2)Sapanca Gölü'nde kaybolan Eren'in cansız bedeni bulundu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Tartışılan belediye başkanından açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Silahlı kavgada vurulan 3 kardeş hayatını kaybetti, baba ağır yaralı

Ortalık savaş alanına döndü! 3 kardeşten acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.