Maganda kurşunun isabet ettiği Mahmut yoğun bakımda

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, maganda kurşununun başına isabet etmesiyle ağır yaralanan 14 yaşındaki Mahmut Korkmaz, merminin beyne yakın bir bölgede bulunması nedeniyle ameliyat edilemeyince, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan ŞURKAV Çarşısı'ndaki kafede meydana geldi. İddiaya göre, yakınlarıyla kafede oturan Mahmut Korkmaz'ın başına maganda kurşunu isabet etti. Mahmut kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mahmut, Korkmaz Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Korkmaz'ın başına isabet eden merminin beyine yakın bir bölgede bulunması nedeniyle müdahale yapılamadığı ve hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Polis Korkmaz'ı vuran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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