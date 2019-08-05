Maganda kurşununun isabet ettiği Hüseyin öldü

Kadir GÜNEŞ-Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, düğünde magandaların hava ateşlediği tabancadan merminin isabet ettiği 12 yaşındaki Hüseyin Cennet, hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Arıl Mahallesi'nde düzenlenen düğününde meydana geldi. Düğüne katılan bazı davetliler yanlarında getirdikleri tabanca ve av tüfekleri ile havaya ateş açtı. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlardan biri ailesi ile düğüne gelen Hüseyin Cennet’in karnına isabet etti. Küçük çocuğu kanalar içinde yatarken görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Cennet'i, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan Cennet, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Hüseyin Cennet'in ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

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