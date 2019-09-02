Maganda kurşunuyla ağır yaralanan Efe, hayata tutundu

Anne Çolban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu süreçte çok zorluklar çektiklerini belirterek, Allah'ın çocuklarını kendilerine bağışladığını söyledi.

Durumu iyi olan Çolban'ın başındaki mermi çekirdeği ise hayati risk taşıdığı için çıkartılamadı.

Bir yakınlarının ilçedeki düğün törenlerine katılmak için ailesiyle İstanbul'dan gelen ve düğün sırasında başına isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan Muhammed Efe Çolban'ın tedavisi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

Efe'nin 10 gün boyunca uyutulduğunu, bu süreçte doktorların oğlunun sağlık durumu hakkında olumlu düşünmediklerini aktaran Çolban, "Rabb'ime çok şükür, sabrımızın mükafatını verdi. Efe'yi bize geri verdi." dedi.

Bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini bilmediğini anlatan Çolban, şunları kaydetti:

"Efe hayatta, yaşıyor ama bunu yapan kişinin suçunu asla hafifletmemeli. Çok acılar çektik, çok üzüldük. Kendimizi her şeye hazırlamıştık. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, İçişleri ve Adalet bakanlarımıza sesleniyorum. Bu olayların artık kesilmesini istiyorum. Daha fazla insanın canı yanmasın. Caydırıcı cezalar olsun. İnsanları caydıracak yasaların çıkartılmasını istiyorum. Bu olaylara artık 'maganda kurşunu' değil, 'maganda terörü' denilsin. Büyüklerimizden artık gerçekten caydırıcı şeyleri yapsınlar istiyorum. İnsanların parası çok kıymetli. Bu tür suçlarla ilgili cezalar 50 bin, 100 bin liradan başlasın."

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Çolban, yaşadıkları sürecin bundan sonra nasıl devam edeceğini bilmediklerini, Efe'nin yaralanmasıyla hayatlarının değiştiğini vurgulayarak, "Efe'nin hayatı nasıl olacak ben de bilmiyorum. Maganda terörü hayatımızı tamamıyla değiştirdi. Bundan sonra nasıl olacak, Efe'nin sağlığı nasıl gidecek, hiç bilmiyorum. Umarım bir sorun olmaz ama başka Efe'ler yaralanmasın, anneler ağlamasın." diye konuştu.