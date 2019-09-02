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Maganda kurşunuyla ağır yaralanan Efe, hayata tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 11:35 | Son Güncelleme

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 18 gün önce düğünde başına isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan 13 yaşındaki Muhammed Efe Çolban'ın hastanenin yoğun bakımındaki tedavisi sürüyor - Anne Gönül Çolban: - "Rabb'ime çok şükür, sabrımızın mükafatını verdi. Efe'yi bize geri verdi" - "Daha fazla insanın canı yanmasın. İnsanları caydıracak yasaların çıkartılmasını istiyorum. Bu olaylara artık 'maganda kurşunu' değil, 'maganda terörü' denilsin"

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde 18 gün önce düğünde başına isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan 13 yaşındaki Muhammed Efe Çolban'ın sağlık durumu iyiye gidiyor.

Bir yakınlarının ilçedeki düğün törenlerine katılmak için ailesiyle İstanbul'dan gelen ve düğün sırasında başına isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan Muhammed Efe Çolban'ın tedavisi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

Olaydan sonra 10 gün boyunca uyutulan Çolban, doktorlar tarafından ilaçların kesilmesinin ardından geçen hafta içinde uyandı.

Durumu iyi olan Çolban'ın başındaki mermi çekirdeği ise hayati risk taşıdığı için çıkartılamadı.

Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Çolban'ın başında bekleyişini sürdüren anne Gönül ile baba Mükremin Çolban, çocuklarını sağlıklı şekilde hastaneden çıkartacakları günü bekliyor.

- "Maganda terörü hayatımızı tamamıyla değiştirdi"

Anne Çolban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu süreçte çok zorluklar çektiklerini belirterek, Allah'ın çocuklarını kendilerine bağışladığını söyledi.

Efe'nin 10 gün boyunca uyutulduğunu, bu süreçte doktorların oğlunun sağlık durumu hakkında olumlu düşünmediklerini aktaran Çolban, "Rabb'ime çok şükür, sabrımızın mükafatını verdi. Efe'yi bize geri verdi." dedi.

Bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini bilmediğini anlatan Çolban, şunları kaydetti:

"Efe hayatta, yaşıyor ama bunu yapan kişinin suçunu asla hafifletmemeli. Çok acılar çektik, çok üzüldük. Kendimizi her şeye hazırlamıştık. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, İçişleri ve Adalet bakanlarımıza sesleniyorum. Bu olayların artık kesilmesini istiyorum. Daha fazla insanın canı yanmasın. Caydırıcı cezalar olsun. İnsanları caydıracak yasaların çıkartılmasını istiyorum. Bu olaylara artık 'maganda kurşunu' değil, 'maganda terörü' denilsin. Büyüklerimizden artık gerçekten caydırıcı şeyleri yapsınlar istiyorum. İnsanların parası çok kıymetli. Bu tür suçlarla ilgili cezalar 50 bin, 100 bin liradan başlasın."

- "Emine Erdoğan hanımefendiden yardım istiyoruz"

Çolban, yaşadıkları sürecin bundan sonra nasıl devam edeceğini bilmediklerini, Efe'nin yaralanmasıyla hayatlarının değiştiğini vurgulayarak, "Efe'nin hayatı nasıl olacak ben de bilmiyorum. Maganda terörü hayatımızı tamamıyla değiştirdi. Bundan sonra nasıl olacak, Efe'nin sağlığı nasıl gidecek, hiç bilmiyorum. Umarım bir sorun olmaz ama başka Efe'ler yaralanmasın, anneler ağlamasın." diye konuştu.

Kısa süre içinde iki kişinin daha maganda kurşunuyla yaralandığını dile getiren Çolban, "Efe'den sonra iki kişinin daha maganda teröründen yaralandığını duydum. Onların da hiçbir suçu günahı yok. Tek suçları düğünde olmak. İnsanların zevkleri için başkaları bedel ödemesin. Emine Erdoğan hanımefendiye de çağrıda bulunmak istiyorum, ondan yardım istiyoruz. O da bir anne. Anneler birbirini daha iyi anlar diye düşünüyorum. Bu konuyla o da ilgilensin, rica ediyorum. Artık başka kimsenin canı yanmasın."

Baba Mükremin Çolban da olayın failinin bulunup en ağır cezanın verilmesini beklediklerini kaydetti.

- Olayın faili aranıyor

Muhammed Efe Çolban'ın başından yaralanmasıyla ilgili olayın failinin bulunması için çalışmalar da devam ediyor.

Konuyla ilgili Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çolban'ın yaralanmasına neden olan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma yürütüyor.

- Olay

Sungurlu ilçesine bağlı Akçakent Mahallesi'nde ikamet eden yakınlarının 15 Ağustos'taki düğün törenine ailesiyle katılan 13 yaşındaki Muhammed Efe Çolban'ın başına maganda kurşunu isabet etmişti.

Ağır yaralanan Çolban, ailesi tarafından otomobille Sungurlu Devlet Hastanesine götürülmüştü.

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Çolban'ın tedavisine devam ediliyor.

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