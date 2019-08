Maganda kurşunuyla ölen 10 yaşındaki Selin son yolculuğuna uğurlandı

"ATEŞLİ SİLAHLARIN DAĞITIMINDAN VAZGEÇİLMELİ"

Cebeci'nin büyük amcası ise, "Artık bu ülkede ateşli silahların dağıtımından vazgeçilsin. Hangi karar, hangi hukuk bunu adil görüyorsa bunu rica ediyoruz. Ailenin durumunu görüyorsunuz. Annelerin babaların yürekleri dağlanmış, çekilecek şey değil. Sözün bittiği yer burası. Her bir annenin yüreği bu şekilde yanmak mecburiyetinde değil" diye konuştu.

"YAVRUMUZ BİR DENSİZİN KURŞUNUNA DENK GELDİ"

Selin Cebeci'nin teyzesi ise, "Canımız çok yandı günlerdir yavrumuz yoğun bakımdaydı. Bir densizin kurşununa denk geldi. İnşallah bundan sonra hiçbir can yanmasın. Her önüne gelene silah verip böyle dışarıya çıkılmasın. Güvenlik, mekanlarda daha çok olsun. Bunları istiyoruz, şu an çok acılıyız. Bir daha kimsenin başına gelmesin Allah kimseye evlat acısı vermesin. Yeğenimizi kaybettik, bu tarz olaylar inşallah son bulur" şeklinde konuştu.

İMAM: MESLEĞİMİN EN ZOR GÜNÜ

Öğle namazına müteakip cenaze namazı öncesinde imam tarafından helallik alındı. Küçük bir kızı olduğunu söyleyen imam, mesleğinin en zor gününü yaşadığını belirterek, bu acının dayanılmaz bir acı olduğunu söyledi. . Cenaze namazının kılınmasının ardından Selin Cebeci'nin tabutu omuzlara alınarak cenaze arabasına taşındı. Selin'in cenazesi Eski Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.