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Maganda kurşunuyla ölüme 20 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 12:32 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de düğünde silahla havaya ateş açarak, Nurettin Pekdoğan'ın (30) ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Cemal K., 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Maganda kurşunuyla ölüme 20 yıl hapis

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de düğünde silahla havaya ateş açarak, Nurettin Pekdoğan'ın (30) ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Cemal K., 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 12 Mayıs 2018 tarihinde Keskin ilçesinde meydana geldi. Kırıkkale Belediyesi'nde çalışan evli ve 2 çocuk babası Nurettin Pekdoğan, ilçede katıldığı düğünde havaya ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Pekdoğan, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde 10 gün sonra yaşamını kaybetti.
Olayın ardından başlatılan soruşturmada, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda tabancayı ateşlediği iddia edilen Cemal K. gözaltına alınıp, tutuklandı. Cemal K. hakkında, 'olası kastla öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Cemal K., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık, olay günü alkollü olduğunu ve öldürme kastı olmadan havaya ateş ettiğini söyledi.
Mahkeme heyeti sanık Cemal K.'ye 'olası kastla adam öldürme' suçundan 18 yıl 4 ay, 'ruhsatsız silah kullanma' suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 20 yıl hapis cezası verdi.

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