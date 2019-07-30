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Maganda kurşunuyla vurulan genç: 1 santim daha girse felç kalabilirdim

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 12:44 | Son Güncelleme

 TRABZON'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Karadağ Yaylası'nda gezmeye çıktığında kim tarafından ateşlendiği henüz bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun ensesine isabet ettiği Ali Kuleyin (18), yaşadıklarını anlattı.

Maganda kurşunuyla vurulan genç: 1 santim daha girse felç kalabilirdim

Selçuk BAŞAR/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Karadağ Yaylası'nda gezmeye çıktığında kim tarafından ateşlendiği henüz bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun ensesine isabet ettiği Ali Kuleyin (18), yaşadıklarını anlattı. Kuleyin, "Elimi attığımda sert cisim olduğunu fark ettim. Kurşun 1 santimetre daha gitse felç kalma durumum vardı" dedi.
Olay, önceki gün, Vakfıkebir'in Karadağ Yaylası'nda meydana geldi. Ali Kuleyin, yaylada gezdiği sırada ensesinde acı hissetti. Bunun üzerine Kuleyin, ensesini yanındaki arkadaşlarına gösterdi. Gencin ensesinde mermi çekirdeği olduğunu gören arkadaşları, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, ilk müdahale sonrası Kuleyin'i ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gencin ensesinden mermi, ameliyatla çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan Kuleyin, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Jandarma ve polis ekipleri ise tabancayı ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.
'YATALAK HASTA OLABİLİRDİM'
Yaşadıklarını anlatan Ali Kuleyin, yaylada babasıyla çalıştığı sırada bir anda başında acı hissettiğini belirterek, "Elimi attığımda sert bir cisim olduğunu fark ettim. Babam direkt anladı. Ekmek paramızın peşinde çalışıyoruz. Arkadaşımın arabasına koydular beni. Kurşun girdikten sonra kanama hemen durdu. Ambulans yarı yola kadar geldi. Beni alarak Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne getirdiler. Orada kurşunu hemen çıkardılar. Kurşun 1 santimetre daha gitse felç kalma durumum vardı. Şu anda burada değildim. Yatalak hasta olarak yatıyor olacaktım. Allah'a şükür, şu an durumum iyi" dedi.
Rastgele silah ateşleyenlere de seslenen Ali Kuleyin, "Bugün benim başıma geldi. Yarın sizin çocuğunuza, eşinize yani birçok kişinin başına da gelebilir. Ben bu acıyı yaşadım, siz yaşamayın. 1 santimetre daha kurşun içeri girse şu anda burada yoktum. Buradan tek mesajım, yapmayın" diye konuştu.

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Maganda kurşunuyla vurulan genç: 1 santim daha girse felç kalabilirdimMaganda kurşunuyla vurulan genç: 1 santim daha girse felç kalabilirdimMaganda kurşunuyla vurulan genç: 1 santim daha girse felç kalabilirdimMaganda kurşunuyla vurulan genç: 1 santim daha girse felç kalabilirdim

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