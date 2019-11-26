HABER

Maganda kurşunuyla yaralanan çocuğun ailesi failin bulunmasını istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 10:14 | Son Güncelleme

24 Kasım Pazar günü okuldan eve dönerken, tramvay durağında nereden geldiği belli olmayan kurşunla yaralanan 17 yaşındaki Zekeriya Yılmaz’ın ailesi kurşunu sıkan magandanın bulunmasını istiyor.Geçen Pazar günü okuldan evine dönmek için tramvay bekleyen 17 yaşındaki Zekeriya Yılmaz, kafasında hissettiği acının ardından birden kanlar içinde kaldı.

Maganda kurşunuyla yaralanan çocuğun ailesi failin bulunmasını istiyor

24 Kasım Pazar günü okuldan eve dönerken, tramvay durağında nereden geldiği belli olmayan kurşunla yaralanan 17 yaşındaki Zekeriya Yılmaz’ın ailesi kurşunu sıkan magandanın bulunmasını istiyor.
Geçen Pazar günü okuldan evine dönmek için tramvay bekleyen 17 yaşındaki Zekeriya Yılmaz, kafasında hissettiği acının ardından birden kanlar içinde kaldı. Kendini yola atıp yardım isteyen çocuğu yoldan geçen polisler fark ederek zaman kaybetmeden hastaneye götürdü. Kanaması durdurulan çocuk ameliyat için Erciyes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi ve ameliyat sonrasında kafasına isabet eden sert cismin kurşun olduğu anlaşıldı. Yoğun bakıma alınan Zekeriya Yılmaz’ın ailesi, çocuklarının kafasına isabet eden kurşunun sahibi magandanın bulunmasını istiyor.
Çevredekilerin çocuğa yardım etmedikleri için çok üzüldüğünü söyleyen Anne İfakat Yılmaz, “Oğlum okula gitmişti ve akşam çıkınca da tramvay durağına gidiyor. Sonra arkasından kafasına bir cisim geliyor ve yaralanıyor. Daha sonra kafasını tutarak yola çıktığında oradan geçen polisler hemen alıp hastaneye götürüyorlar ve ilk müdahale orada yapılıyor oradan da Erciyes Üniversitesi Hastanesi’ne gönderiyorlar. Daha sonra bize haber verilmesi üzerine biz de hastaneye geldik. Çocuğumun durumu şimdilik iyi. Ameliyatını oldu ve kafasındaki cismin kurşun olduğu ameliyat sonrası anlaşıldı. En çok üzüldüğüm konu ise, çocuk orada yaralıyken kimsenin yardım etmemesi oldu. Geçen arabaları durdurmaya çalışmışsa da hiç biri durmamış, Allah’tan polis aracı geçiyormuş o durup almış ve yardımcı olmuş. Polislerimize ve teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum çocuğumu onlar kurtardı” dedi.
Failin bulunması için yardım isteyen Zekeriya Yılmaz’ın dayısı Murat Atmaca ise, “Olay ablamın izah ettiği gibi gelişiyor ama ben şunu istiyorum, gerek valimiz gerekse de emniyet müdürümüz olsun burada faili meçhul bir maganda kurşunu gelip çocuğun kafasına saplanıyor ama kimin sıktığını kimse bulamıyor. Ben bu konuda destek ve en azından bizim acımızı dindirebilecek bir açıklama yapılmasını istiyorum” dedi.

Maganda kurşunuyla yaralanan çocuğun ailesi failin bulunmasını istiyor

PARTNERYaşar İpek 'Sen ne azgın tekeymişsin' sözlerini affetmedi!Yaşar İpek 'Sen ne azgın tekeymişsin' sözlerini affetmedi!
İstanbul’da okulda hırsızlık yapan şahıs yakalandıİstanbul’da okulda hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Ümraniye'de gizli bölmelere saklanan kaçak sigaralar böyle bulundu Ümraniye'de gizli bölmelere saklanan kaçak sigaralar böyle bulundu 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransız kadın DEAŞ’a katılmak üzereyken yakalandı

Adana'da yakalandı! Polisler bilgi üzerine hemen harekete geçti

Sigorta dolandırıcılığı operasyonu! Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenliyorlardı

'Sigorta' dolandırıcılığı operasyonu! Gözaltılar var

Modern yaşamını bırakıp, doğduğu mağarada yaşıyor

Şehir hayatını bıraktı, mağarada yaşıyor

Antalya'daki 'jigolo çetesi'yle ilgili yeni gelişme! Tutuklandılar

Antalya'daki 'jigolo çetesi'yle ilgili yeni gelişme!

'Zebra midye', Çıldır Gölü'nü de tehdit ediyor

'Zebra midye' orada da görüldü!

Ponzi Arzu’ya 300 yıl hapis talebi

Ponzi Arzu’ya 300 yıl hapis talebi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.