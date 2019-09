Maganda kurşunuyla yaralanan Efe'nin okul özlemi

Hayati tehlikesi bulunmayan ancak hayati risk taşıdığı için başındaki mermi çekirdeği çıkartılamayan Çolban, tedavisi süresince bir an olsun yanından ayrılmayan anne ve babasıyla İstanbul’daki evlerine döndü. Çolban, uzun bir süre fizik tedavi görecek.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Çolban, başının sürekli ağrıdığını ve kendisini çok kötü hissettiğini söyledi. Kendi başına hareket edemediğini, her şeyi anne ve babasının yardımıyla yapmak zorunda olduğunu dile getiren Çolban, "Ne kendim yemek yiyebiliyorum, ne su içebiliyorum ne de tuvalete gidebiliyorum. Hepsini annemin, babamın yardımıyla yapabiliyorum. Eskiden tüm işlerimi kendi başıma yapabiliyordum. Çok güzel bir hayatım vardı." diye konuştu.

Eskisi gibi olmak istediğini aktaran Çolban, şöyle devam etti:

"Bisiklet sürmeyi, top oynamayı, arkadaşlarımla gezmeyi çok özledim. Eskisi gibi özgürce dolaşmak istiyorum. Şu an hiçbirini yapamıyorum. Bu durum beni çok üzüyor. Annemleri üzdüğüm için de çok üzülüyorum. Annemin ağlamasına dayanamıyorum. İstemeden onlara kızıyorum ve çok üzüyorum. Oysa ben ikisinin de üzülmesini hiç istemem. Dün, normalde okula başlayacaktım. Okulumu çok özledim. Hocalarımı da arkadaşlarımı da özledim. Kendimi şu an çok kötü hissediyorum. Bir an önce iyileşip ayağa kalkmak istiyorum. Hayatıma kaldığım yerden devam etmek istiyorum."