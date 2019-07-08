Maganda kurşunuyla yaralanan genç, 9 gün sonra öldü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da çalıştığı kafede, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle ağır yaralanan Muhammed Emir Bozanoğlu (17), 9 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

30 Haziran'da meydana gelen olayda, Atatürk Bulvarı'ndaki kafede çalışan Muhammed Emir Bozanoğlu'nun başına nereden geldiği henüz belirlenmeyen kurşun isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Bozanoğlu, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan ​Bozanoğlu, hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 9 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesini veren Muhammed Emir, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını üzen Bozanoğlu'nun cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.

Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden gencin ailesi, oğullarının ölümüne neden olan kişinin bulunmasını isterken, ekipler olayın failinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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