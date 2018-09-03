Maganda kurşunuyla yaralanan genç hayatını kaybetti

Van'ın Başkale ilçesinde, düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralanan Harun Can, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Hasanabat Mahallesi'ndeki düğünde, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerin havaya ateş açması sonucu yaralanan ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı helikopteriyle Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 27 yaşındaki Can, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanedeki işlemlerin ardından yakınları tarafından alınan Can'ın cenazesi, ilçeye bağlı Aşağı Küme Mahallesi'nde toprağa verildi.

Can'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

