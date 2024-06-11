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  4. Maganda terörü kamerada! Hasta taşıyan ambulansa yaptıkları çileden çıkardı

Maganda terörü kamerada! Hasta taşıyan ambulansa yaptıkları çileden çıkardı

11.06.2024 10:15
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Kadıköy'de trafik magandalarının ambulansa yaptıkları, görenleri çileden çıkardı. Siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesip durduran motosikletli iki kişi, “Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek nakil olan hastayı görmek istedi. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü, kapıyı açarak hastayı trafik magandalarına göstermek zorunda kaldı. Ambulans şoförü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, trafik magandaları olay yerinden uzaklaştı. İşte o görüntüler!

Trafik magandaları bu kez bir ambulansı hedef seçti. Bostancı yan yolda dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi.

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'HASTA OLDUĞUNA İNANMIYORUZ'

Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları “Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içerde bulunan hastayı görmek istediler.

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ÇARESİZ GÖSTERDİ

Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açarak içeride bulunan hastayı motosikletli iki kişiye göstermek zorunda kaldı.

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O ANLAR KAMERADA

Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı. İki trafik magandasının kask takmadıkları dikkat çekti. O anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Ambulans trafik magandalarının ayrılmasının ardından hareket ederek hastayı hastaneye götürdü.

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DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy ambulans maganda
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