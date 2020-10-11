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Magandalara droneli denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 13:43 | Son Güncelleme

Gaziantep’te polis ekipleri, magandalar ve şüpheli şahıslar üzerinde denetim yaptı.

Gaziantep’te polis ekipleri, magandalar ve şüpheli şahıslar üzerinde denetim yaptı. Denetimlerde 2 adet tüfek ele geçirilirken, 130 şahıs hakkında inceleme yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, genel güvenliği kasten tehlikeye sokan maganda ve şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yaptı. Havadan drone ile görüntü alarak maganda ve şüpheli şahısları takip eden ekipler, 70 araç ve 130 şahıs hakkında inceleme yaptı.
Denetimlerde 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet otomatik tüfek, 31 adet dolu kartuş ele geçirildi.

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