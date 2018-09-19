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Magandanın tek teker şovu kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 19.09.2018 16:56 | Son Güncelleme

E-5 Karayolu Acıbadem mevkiinde bir motosikletli maganda, akan trafikte tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek tehlikeli şovlar yaptı. Araçların arasından geçen, tek tekerde ayağa kalkan ve bu şekilde sapaktan giren maganda, hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attığı o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

İstanbul E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu başta olmak üzere trafiğin en işlek noktalarında kimi zaman motosiklet ile kimi zaman da otomobille tehlikeli hareketler yapan magandalara bir yenisi daha beklendi. E-5 Karayolu Üsküdar Acıbadem mevkiinde bir motosikletli maganda, trafikte giden araçları umursamadan tek tekerlek üzerinde metrelerce gitti. Motosikletin üzerinde zaman zaman ayağa kalkan zaman zaman da dizinin üzerinde duran maganda, dakikalarca akrobatik şov yaptı. Hem kendi hem de çevredeki sürücülerin canını tehlikeye atan maganda gece ve gündüz dinlemeden yollarda terör estirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet istanbul Acıbadem

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