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Mağaracıların yaptığı araştırma sonucunda Bursa’nın saklı güzelliği ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 08:44 | Son Güncelleme

Mağara Araştırma Derneği (MAD) Bursa Şubesi, Büyükorhan ilçesinde yeni keşfedilen mağaranın haritasını çıkardı.Büyükorhan’ın Karalar Mahallesi yakınlarında bulunan, 2 girişi ve 300 metre uzunluğa sahip olan mağaranın haritalandırması gerçekleştirildi.Sarkıt ve sütün bakımından hayli zengin ve labirente benzer yapısıyla ilgi çekici olan mağarada herhangi bir arkeolojik iz bulunmazken, definecilerin kazı yaptığı görüldü.MAD Bursa Şubesi Başkanı Attila Ülgen, ”Karalar yakınında bulunan mağara 300 metre uzunluğa sahip.

Mağara Araştırma Derneği (MAD) Bursa Şubesi, Büyükorhan ilçesinde yeni keşfedilen mağaranın haritasını çıkardı.
Büyükorhan’ın Karalar Mahallesi yakınlarında bulunan, 2 girişi ve 300 metre uzunluğa sahip olan mağaranın haritalandırması gerçekleştirildi.
Sarkıt ve sütün bakımından hayli zengin ve labirente benzer yapısıyla ilgi çekici olan mağarada herhangi bir arkeolojik iz bulunmazken, definecilerin kazı yaptığı görüldü.
MAD Bursa Şubesi Başkanı Attila Ülgen, ”Karalar yakınında bulunan mağara 300 metre uzunluğa sahip. Mağaranın haritalandırma çalışmasını yaptık. Sarkıt ve sütün bakımından çok zengin. Labirente benzer yapısıyla ilgi çekici olan mağarada herhangi bir arkeolojik iz bulunmazken, definecilerin kazı yaptığını tespit ettik. Mağaranın ilk önce küçük bir in görünümü verdiğini, ancak dar oyuklardan ilerlediğimizde mağaranın 2-3 galeriye ayrılarak devam ettiğini tespit ettik. Mağaranın bazı darallarından yalnızca zayıf kişilerin geçmesi mümkün oldu. İki farklı girişin aynı mağaraya ait olduğu ise bizi çok şaşırttı. Mağara çok büyük olmamasına rağmen oldukça karışık bir sisteme sahip. Amatörlerin istenmeyen bir durum yaşamaması için bu tür mağaralara girmemelerini tavsiye ediyoruz. Burada bir çok farklı mağara oluşumlarına rastladığımızı söyleyebilirim. MAD ekibi olarak imkanlarımız ölçüsünde bu bu mağaraların keşfini yapıp haritalarını çıkarmaya çalışıyoruz. Mağara araştırmalarında öncelikle mağaranın yeri, lojistik bilgileri, fizikî özellikleri, kaya yapısı, hidrojeojik ve hidrokimyasal, jeomorfolojik, klimatolojik, biyolojik, arkeolojik bulgular ile ilgili bilgiler topluyoruz. Dolayısıyla sportif mağaracılığı bilimsel projeler için ön araştırma niteliğindeki çalışmalarımızla birleştiriyoruz. Büyükorhan’da yaptığımız çalışmalarda bizleri burada ağırlayan ve destek olan Büyükorhan Gençlik Derneği (BÜGED) ve Büyükorhan Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Birlikte burada güzel çalışmalara imza atacağız” dedi.

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