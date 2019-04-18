Mağarada can pazarı! 3 kişi kurtarıldı, 4 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkisinde define arayan grup, kazdıkları yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya indi.

Bu grupla gelen ve kendi imkanlarıyla kuyudan çıkan kişi, arkadaşlarından uzun süre haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Define arayan kişilerin metan gazından zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenen ekipler, mahsur kalan kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

İple kuyuya inen ekipler, mahsur kalan kişilere ulaşmaya çalışıyor. Ekipler ayrıca bölgede dedektörlerle gaz ölçümleri yaptı.

ÜÇ KİŞİ KURTARILDI

Çalışmalarını sürdüren ekipler, mahsur kalan gruptan üç kişiyi kurtardı.

Ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılan Ömer K. (35), Recep E. (58) ve Mümin S. İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DÖRT KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bölgede dedektörlerle gaz ölçümü yapan ekipler, mahsur kalanların kazı yaparken kullandıkları jeneratörün egzozundan etkilendiğini tespit etti.

Öte yandan kuyuya giren kişileri gözleyen ve daha sonra kaçtıkları belirlenen İ.T, T.C, H.A ve kuyudan kendi imkanlarıyla çıkan İ.H'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ekipler diğer mahsur kalanları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

(AA)

