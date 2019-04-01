Mağarada çukura düşen kadını itfaiye kurtardı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, ziyaret amacıyla gittiği Eshab-ı Kehf Mağarası'nın içerisindeki çukura düşen kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Nahide Hansu (52), yakınlarıyla gittiği Tarsus ilçesindeki Eshab-ı Kehf Mağarası'nda dengesini kaybedip, mağaranın içerisindeki çukura düştü.

Yaralanan Hansu'nun düştüğü yerden çıkamaması üzerine, yakınları Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Hansu'yu uzun uğraşları sonucu düştüğü yerden çıkardı. Hansu, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Daha önce de mağaranın içerisindeki çukura bir vatandaş düşmüş ve ekiplerce kurtarılmıştı.

