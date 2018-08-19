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Mağarada evlendiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 13:04 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta gıda mühendisi Pelin Eker (30) ve maden mühendisi Kurtuluş Oymak (30), 3 bin 350 metre uzunluğuyla Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası olan Gökgöl Mağarası'nda evlendi.

Mağarada evlendiler

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK (DHA)- ZONGULDAK'ta gıda mühendisi Pelin Eker (30) ve maden mühendisi Kurtuluş Oymak (30), 3 bin 350 metre uzunluğuyla Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası olan Gökgöl Mağarası'nda evlendi.
Pelin ve Kurtuluş çifti, nikah için Türkiye'nin en uzun 10'uncu, Zonguldak’ın ise en uzun 2'nci mağarası olan, milyonlarca yılda oluşan sarkık ve dikitleriyle ünlü Gökgöl Mağarası'nı seçti. Genç çiftin nikahını, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir kıydı. Başkan Akdemir, mağarada kıyılan nikahın Zonguldak’ın ve Gökgöl Mağarası'nın tanıtımına katkıda bulunacağını söyledi. Genç çifte mutluluklar dileyen Akdemir, alkışlar eşliğinde nikahı kıydı.
Kurtuluş Oymak, Zonguldak'ta tanıtılması gereken önemli değerleri olduğunu söyleyerek, "20 yıldır Zonguldak’ta yaşıyoruz. Burada öğrendiğimiz en önemli şey, Zonguldak'ın değerleriyle yaşamak zorunda olduğudur. Biz de bu değerleri bu mutlu günümüzde öne çıkarmaya çalıştık. Biraz olsun katkımız olsun diye nikahımızı burada kıydırmaya karar verdik. Tek amacımız buydu. Nikahımızın dört duvar arasında değil de doğal bir ortamda olmasının daha güzel olacağını düşünerek böyle bir karar aldık. Bu da güzel bir anı olarak kalmış oldu" dedi.
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Mağarada evlendilerMağarada evlendilerMağarada evlendilerMağarada evlendiler

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