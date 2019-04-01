HABER

Mağarada kuyuya düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 14:37 | Son Güncelleme

Mersin‘in Tarsus ilçesinde ziyaret için gittiği Eshab-ı Kehf Mağarası’nda çukura düşerek yaralanan kadın, itfaiye ekiplerinin çabası ile kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Nahide Hansu (52) adlı kadın, yakınlarıyla birlikte ziyaret için gittiği Tarsus ilçesindeki Eshab-ı Kehf Mağarası’nda dengesini kaybedip, çukura düşerek yaralandı.

Mağarada kuyuya düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Mersin‘in Tarsus ilçesinde ziyaret için gittiği Eshab-ı Kehf Mağarası’nda çukura düşerek yaralanan kadın, itfaiye ekiplerinin çabası ile kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Nahide Hansu (52) adlı kadın, yakınlarıyla birlikte ziyaret için gittiği Tarsus ilçesindeki Eshab-ı Kehf Mağarası’nda dengesini kaybedip, çukura düşerek yaralandı. Düştüğü yerde hareketsiz kalan kadının yardımına, yakınlarının haber vermesi üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ile sağlık görevlileri yetişti. Boynu zedelenerek yaralanan Hansu, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu düştüğü yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mağarada kuyuya düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Adıyaman'da 'muhtarlık' kavgası: 7 yaralı, 12 gözaltıAdıyaman'da 'muhtarlık' kavgası: 7 yaralı, 12 gözaltı
Hopa'da tüneldeki göçük için özel dağcılar bekleniyorHopa'da tüneldeki göçük için özel dağcılar bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Athena Gökhan'dan Maçoğlu paylaşımı!

Athena Gökhan'dan Maçoğlu paylaşımı!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.