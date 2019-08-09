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Mağarada mahsur kalan Kamboçyalı 4 gün sonra kurtartıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 15:49 | Son Güncelleme

Yarasa dışkısı toplamak için bir mağaraya giren ve iki kaya arasında sıkışan Kamboçyalı adam 4 gündür mahsur kaldığı mağaradan 10 saatlik uzun uğraş sonucu kurtarıldı.Kamboçya’nın Battambang eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki Sum Bora, yarasa dışkısı toplamak için girdi mağarada mahsur kaldı.

Yarasa dışkısı toplamak için bir mağaraya giren ve iki kaya arasında sıkışan Kamboçyalı adam 4 gündür mahsur kaldığı mağaradan 10 saatlik uzun uğraş sonucu kurtarıldı.
Kamboçya’nın Battambang eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki Sum Bora, yarasa dışkısı toplamak için girdi mağarada mahsur kaldı. İki kaya arasında sıkışan Kamboçyalı adam 4 gün boyunca kurtarılmayı bekledi. Ailesinin günlerce aradığı ancak 4 gün boyunca bulunamadığı Kamboçyalı adamın sonunda sıkıştığı yerde bulunmasının ardından kurtarma çalışmaları başladı. Kamboçyalı adam yaklaşık 200 kişiden oluşan ekibin 10 saatlik arama kurtarma çalışmaları sonucu sıkıştı yerden 4 gün sonra kurtarıldı. Bölgeye yakın bir hastaneye kaldırılan Bora, “Hayatta kalma umudumu kaybetmek üzereydim, eğer yanımda bıçak olsaydı kendimi öldürürdüm” dedi.
Suni gübre olarak kullanılan yarasa dışkısı Güneydoğu Asya’nın en fakir ülkelerinden biri olan Kamboçya’da son derece kazançlı bir ürün.
Bora, kendisine hediye olarak 2 bin 500 dolar (yaklaşık 14 bin TL) gönderen Kamboçya Başbakanı Hun Sen’e teşekkür etti.

Mağarada mahsur kalan Kamboçyalı 4 gün sonra kurtartıldı

Mağarada mahsur kalan Kamboçyalı 4 gün sonra kurtartıldı

Mağarada mahsur kalan Kamboçyalı 4 gün sonra kurtartıldı

Mağarada mahsur kalan Kamboçyalı 4 gün sonra kurtartıldı

Mağarada mahsur kalan Kamboçyalı 4 gün sonra kurtartıldı

Mağarada mahsur kalan Kamboçyalı 4 gün sonra kurtartıldı

Mağarada mahsur kalan Kamboçyalı 4 gün sonra kurtartıldı

Mağarada mahsur kalan Kamboçyalı 4 gün sonra kurtartıldı

Mağarada mahsur kalan Kamboçyalı 4 gün sonra kurtartıldı

Mağarada mahsur kalan Kamboçyalı 4 gün sonra kurtartıldı

Mağarada mahsur kalan Kamboçyalı 4 gün sonra kurtartıldı

Mağarada mahsur kalan Kamboçyalı 4 gün sonra kurtartıldı

Mağarada mahsur kalan Kamboçyalı 4 gün sonra kurtartıldı
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