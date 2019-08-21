Mağarada mahsur kalan televizyon ekibinin yaşadıkları kamerada

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, program çekimi için indikleri Damla Taş Mağarası'nda mahsur kalan 5 kişilik televizyon ekibinin, kurtarılmayı bekledikleri anlarda kamerayla çektikleri görüntüler ortaya çıktı.

Elazığ'da yayın yapan Kanal 23'ün Genel Yayın Yönetmeni ve 'Doğa için keşfet' programının sunucusu Metin Erol ile dağcıların yer aldığı 5 kişi, çekim için dün Keban ilçesindeki Damla Taş Mağarası'na girdi. Yaklaşık 100 metre derinliğe ve 10 bin metrekarelik alana sahip mağaradan 2 saat geçmesine rağmen çıkan olmadı. Bunun üzerine yukarıda bekleyen televizyon personeli, durumu İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE) ve itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen ekipler, iple indikleri mağaradakileri kısa sürede yukarı çıkardı. 5 kişilik televizyon ekibi, mahsur kaldıkları ve mağaradan çıktıkları anlarda kamerayla çekim yaptı. Görüntülerde; yukarı tırmanan ekibin başaramayınca kurtarma ekiplerini beklediği anlar ve kendi aralarında yaptıkları konuşmalar yer alıyor.

