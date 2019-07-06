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Mağarada müzik ziyafeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 21:05 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 21.

Mağarada müzik ziyafeti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında ünlü Cehennemağzı Mağarası’nda müzik ziyafeti düzenlendi.

21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Cehennemağzı Mağarası’nda müzik ziyafeti düzenlendi. İspanya ve Fransa’dan seçme ezgilerin seslendirildiği müzik ziyafetine çok sayıda vatandaş adeta akın etti. Mağaraya sığmayan davetliler dışarıda kurulan platformdan konseri izledi. Trio Opal konserinde viyaloda Bige Bediz Kınıklı, piyanoda Gülmira Tokombaeva ve Robert Seidel yer alırken mezzosoprano Nihan Turnagöl birbirinden eşsiz ezgileri seslendirerek davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Mağarada müzik ziyafeti

Mağarada müzik ziyafeti

Mağarada müzik ziyafeti

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