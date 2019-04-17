Mağarada saklanan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da 4 ayrı suçtan aranan ve hakkında 21 yıl 3 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, saklandığı mağarada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, arananlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda "Fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek ve yer temin etmek" gibi 4 ayrı suçtan yakalama kararı ile 21 yıl 3 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Salih K'nin kentte saklandığı belirlendi.

Yürütülen çalışmalarda Salih K'nin bir mağarada arkadaşının ineklerine bekçilik yaparak gizlendiği tespit edildi.

Eyyübiye ilçesinin Şıh Maksut Mahallesi'ndeki mağaraya operasyon düzenleyen polis, Salih K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salih K tutuklandı.

